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Пашинян посетил линию соприкосновения в Карабахе
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Пашинян побывал на линии соприкосновения в Карабахе 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отправившийся в субботу с однодневным рабочим визитом в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, побывал на оборонительных позициях линии соприкосновения, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Пашинян вместе с президентом Республики Арцах (самоназвание Карабаха — ред.) Бако Саакяном посетил оборонительные позиции на восточном участке. Их сопровождали министры обороны (Армении и Карабаха) Давид Тоноян и Левон Мнацаканян, а также начальник генштаба ВС Армении Артак Давтян и главный военный инспектор Мовсес Акопян", — говорится в сообщении, размещенном на правительственном сайте.
По информации пресс-службы, Пашиняну и Саакяну показали инженерные инфраструктуры и укрепления, а также новые технологии для организации обороны. Премьер побеседовал с военными и поблагодарил их за службу, отмечается в сообщении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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