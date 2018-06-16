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Мужчину убило гробом его матери
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В Индонезии мужчину убило гробом его матери 

РИА Новости 1 час назад
В Индонезии мужчина погиб из-за трагического инцидента, который произошел на похоронах его матери. Подробности случившегося приводит издание Kabar News.
Во время траурной церемонии, которая проходила 15 июня на острове Сулавеси, группа мужчин поднимала гроб покойницы по лестнице на специальный постамент. В этот момент неустойчивая конструкция обрушилась, из-за чего люди рухнули вниз, а гроб, который они несли, упал на голову сорокалетнему сыну умершей.
Мужчина попытались спасти, но он скончался по пути в больницу. Еще несколько человек в результате инцидента получили травмы.
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Комментарии4  Ещё 5 источников 
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