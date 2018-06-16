Германию уличили в крупном шпионаже

Разведка ФРГ вела слежку в Австрии за министерствами, общественными организациями, физлицами и различными международными структурами.

Такие данные приводит австрийский журнал Profil в эксклюзивном материале «Немецкая разведка шпионила в Австрии».

МАГАТЭ, По данным журналистов, федеральная разведывательная служба Германии (BND) в течение многих лет шпионила за 2 тысячами объектов в Австрии. В их числе министерства, полицейские департаменты, университеты, посольства, корпорации, торгово-промышленные палаты, структуры ООН ОБСЕ , общественные организации и физические лица.

Речь идет о слежке за коммуникациями, факсами, интернет-соединениями, телефонами и т.д.

Пока власти Австрии не прокомментировали данные о шпионаже. В BND заявили, что отчитываются только перед властями ФРГ.