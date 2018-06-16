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Германию уличили в крупном шпионаже
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Германию уличили в крупном шпионаже 

Рамблер 57 минут назад
Фото: Reuters
Разведка ФРГ вела слежку в Австрии за министерствами, общественными организациями, физлицами и различными международными структурами.
Такие данные приводит австрийский журнал Profil в эксклюзивном материале «Немецкая разведка шпионила в Австрии».
По данным журналистов, федеральная разведывательная служба Германии (BND) в течение многих лет шпионила за 2 тысячами объектов в Австрии. В их числе министерства, полицейские департаменты, университеты, посольства, корпорации, торгово-промышленные палаты, структуры ООН, МАГАТЭ, ОБСЕ, общественные организации и физические лица.
Речь идет о слежке за коммуникациями, факсами, интернет-соединениями, телефонами и т.д.
Пока власти Австрии не прокомментировали данные о шпионаже. В BND заявили, что отчитываются только перед властями ФРГ.
Ранее сообщалось, что немецкая разведывательная служба (BND) прослушивала высокопоставленных чиновников десятков стран, включая партнеров по Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.
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