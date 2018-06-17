Германию обвинили в масштабном шпионаже

СМИ Австрии обвинили Германию в масштабном шпионаже

Австрийская пресса обвинила Германию в том, что Федеральная разведывательная служба шпионила за правительством Австрии , отделениями международных организаций в Вене , чужими посольствами и еще двумя тысячами объектов.

В Берлине пообещали проверить сообщения австрийской прессы о незаконной деятельности немецкой разведки на территории Австрии. Об этом сообщает медиагруппа Funke, передает ТАСС

Проверкой займется специальной Комитет по контролю над деятельностью спецслужб при Бундестаге . Глава комитета Армин Шустер пообещал прояснить вопрос и озвучить официальный ответ до конца следующей недели.

Шустер также отметил, что анализ информации о незаконной деятельность немецкой разведки коснется срока давности. Дело в том, что в 2015 году в Австрии уже озвучивали подобные подозрения, и нынешняя информация может являться частью старых обвинений.