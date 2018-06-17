Германию обвинили в масштабном шпионаже

Австрийская пресса обвинила Германию в том, что Федеральная разведывательная служба шпионила за правительством Австрии, отделениями международных организаций в Вене, чужими посольствами и еще двумя тысячами объектов.
В Берлине пообещали проверить сообщения австрийской прессы о незаконной деятельности немецкой разведки на территории Австрии. Об этом сообщает медиагруппа Funke, передает ТАСС.
Проверкой займется специальной Комитет по контролю над деятельностью спецслужб при Бундестаге. Глава комитета Армин Шустер пообещал прояснить вопрос и озвучить официальный ответ до конца следующей недели.
Шустер также отметил, что анализ информации о незаконной деятельность немецкой разведки коснется срока давности. Дело в том, что в 2015 году в Австрии уже озвучивали подобные подозрения, и нынешняя информация может являться частью старых обвинений.
Ранее в австрийской прессе появилось сообщение о том, что Федеральная разведывательная служба Германии следила за правительством Австрии и отделениями международных организаций в Вене, в том числе ООН и МАГАТЭ. Кроме того, незаконная слежка якобы велась за посольствами других стран и всего охватывала около двух тысяч объектов.