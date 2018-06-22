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Москальковой дали добро на посещение Украины
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Порошенко позволил Москальковой посещать Украину 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress
Президент Украины Петр Порошенко снял запрет, чтобы Москалькова могла посещать задержанных россиян.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова теперь может официально посещать Украину — глава страны Петр Порошенко снял запрет на въезд для нее.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского омбудсмена Людмила Денисова, президент Украины принял такое решение, чтобы Москалькова могла посещать задержанных россиян.
«Для Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят, и она может беспрецедентно приезжать в Украину», — рассказала Денисова.
Между тем она отметила, что неоднократно просила Порошенко снять запрет с российского омбудсмена, в результате чего он все же согласился.
Ранее Москалькова обвинила украинского омбудсмена в нарушении законов России.
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