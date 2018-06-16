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«Крым потеряли, ФБР опозорили, вот мрази»
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«Крым потеряли, ФБР опозорили, вот мрази» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама «потерял Крым». В интервью Fox News глава Белого дома подчеркнул, что вхождение Крыма в состав России не является «его виной», и произошло задолго до его вступления в должность. В этом же интервью он резко отозвался о деятельности ФБР. В ведомстве уже заявили, что извлекут уроки из ситуации после публикации проверки о деятельности экс-главы ведомства Джеймса Коми.
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Президент США Дональд Трамп возложил вину за ситуацию вокруг Крыма на своего предшественника Барака Обаму.
«Президент Обама потерял Крым, потому что президент [России Владимир] Путин не уважал его», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
В этом же интервью Трамп охарактеризовал руководство ФБР, когда Бюро руководил Джеймс Коми, как «омерзительную верхушку» заявив, что бывший глава ФБР останется «худшим руководителем» в истории агентства.
Президент США Дональд Трамп заявил, что выводы, изложенные в докладе генерального инспектора американского минюста относительно работы Коми по «делу Клинтон», наносят удар не только по Коми, но и по ФБР в целом.
«Теперь можно сказать официально, что Коми войдет в историю как наихудший лидер за всю историю ФБР», — отметил Трамп в своем твитере. Он также заявил, что «сослужил хорошую службу» американскому народу, уволив главу Бюро.
В интервью телеканалу Fox News Трамп употребил еще более «крепкое» слово в адрес ФБР, назвав «мразью» верхушку ФБР времен Коми.
Столь жестко Трамп отреагировал на доклад генерального инспектора минюста США Майкла Горовица. Доклад должен был проанализировать, как ФБР, которое в то время возглавлял Коми, занималось доследственной проверкой по письмам Клинтон. Она, занимая пост госсекретаря США, использовала личную почту для служебной корреспонденции, однако Коми не нашел материалов для возбуждения уголовного дела против чиновницы.
В докладе говорится что, решения Коми отрицательно повлияли на восприятие ФБР и министерства юстиции как справедливых элементов системы правосудия. В тоже время в докладе не говорится, что Коми действовал исходя из каких-либо политических предпочтений.
В свою очередь, Коми заявил, что не согласен с выводами расследования минюста США, в котором его подвергли резкой критике. Об этом сообщает The New York Times. По его словам, он не согласен с выводами генерального инспектора минюста, однако, уважает работу сотрудников. «Все наши руководители должны понимать, что подотчетность и транспарентность критически важны для функционирования демократии, даже если речь идет о критике», — добавил Коми.
Независимо от того, виновен лично Коми или нет, публикация результатов проверки «возвращает американское общество к кампании 2016 года», пишет обозреватель телеканала CNN. Сведения из доклада также, по его мнению, повлияют и на ситуацию в США, когда результаты расследования о «российском следе» в президентской кампании представит Роберт Мюллер.
Получив копию 500-страничного доклада, Трамп также отметил, что в нем упоминаются агенты ФБР, которые были настроены резко против него.
Речь идет о высокопоставленном офицере ФБР Питере Стрзоке, который писал в частной переписке своей подруге — также сотруднице ФБР, — что «мы остановим» кандидата в президенты Дональда Трампа.
Директор ФБР Кристофер Рэй уже заявил, что будет добиваться, чтобы политическая ангажированность в работе ведомства была исключена. «Мы должны обеспечить, чтобы каждый (в ФБР — »Газета.Ru») понимал, что от нас ожидают… Это включает важность объективности, важность избегать даже появления конфликта личных интересов или политической предвзятости в нашей работе», — цитирует заявление Рэя РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что ФБР по итогам расследования работы экс-директора Джеймса Коми проведет внутреннее расследование и накажет виновных: «Мы передали это (выводы расследования. — „Газета.Ru“) в наше дисциплинарное подразделение. Сейчас идет сложный и тщательный процесс [расследования], и когда он будет завершен, мы без колебаний привлечем виновных к ответственности», — заявил Рэй.
ФБР по итогам расследования также, ужесточило правила общения со СМИ. Как отметил Рэй, ведомство ввело новые правила работы со СМИ, которые гораздо жестче и четче тех, которые были раньше», -— сказал он на пресс-конференции.
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