Трамп позвонит Ким Чен Ыну в День отца

"Вообще-то я хочу позвонить в Северную Корею", — сказал Трамп, когда его спросили, что он собирается делать в День отца.

Также американский президент заявил, что он дал Ким Чен Ыну номер телефона, по которому северокорейский лидер может связаться с ним напрямую.

Ранее Трамп объяснил, почему он начал оправдывать ситуацию с правами человека в Северной Корее. Также он заявил, что у него сложилась "хорошая химия" с Ким Чен Ыном.