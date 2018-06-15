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Трамп позвонит Ким Чен Ыну в День отца
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Трамп позвонит Ким Чен Ыну в День отца 

Газета.Ru 15 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп запланировал звонок северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну на воскресенье, 17 июня, когда во многих странах мира отмечается День отца, передает Reuters слова Трампа телеканалу Fox News.
"Вообще-то я хочу позвонить в Северную Корею", — сказал Трамп, когда его спросили, что он собирается делать в День отца.
Также американский президент заявил, что он дал Ким Чен Ыну номер телефона, по которому северокорейский лидер может связаться с ним напрямую.
Ранее Трамп объяснил, почему он начал оправдывать ситуацию с правами человека в Северной Корее. Также он заявил, что у него сложилась "хорошая химия" с Ким Чен Ыном.
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