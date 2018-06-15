Почему Трамп решил отыграться на Китае

Китай ответит: эксперт раскрыл мотивы пошлин Трампа

Пошлины США на китайские товары

США все-таки введут пошлины на товары из Китая на общую сумму около 50 млрд долларов. Как сообщают со ссылкой на знакомые с ситуацией источники The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп решил обложить 25-процентным налогом целый ряд китайской продукции, несмотря на достигнутые в конце мая договоренности о прекращении торговой войны между странами.

«Сложилась впечатление, что возвращение к вопросу о введении пошлин на товары Китая во многом завязано на итоги встречи лидеров США и КНДР. Встреча с Ким Чен Ыном не позволила Трампу достигнуть заявленных целей, более того, по отдельным моментам американцы даже были вынуждены уступить инициативу. Так как переговоры на высшем уровне не позволили США прижать КНДР к канату, то они вынуждены задействовать китайскую партию.

В США, понимают, что им нужны партнеры для продолжения давления на КНДР, поэтому с одной стороны они заигрывают с Россией по поводу G8, а с другой — начинают с Китаем торговую войну. Хотя в решении Трампа есть и экономический момент, связанный с внутриамериканскими бюджетными проблемами. В этом году из-за налоговой реформы дефицит бюджета США может выйти на отметку 900 млрд долларов. За счет таможенных мер Трамп его пытается компенсировать», — объясняет эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Торговый ответ Китая

Но Китай явно не настроен оплачивать дефицит американского бюджета. МИД КНР практически сразу ясно дал понять американской стороне, что незамедлительно ответит на любые протекционистские меры. Как ранее предположил эксперт РИСИ Вячеслав Холодков, в качестве ответных мер Китая рассматривается возможность введения повышенных пошлин на американские сельскохозяйственные продукты, среди которых соя, орехи, фрукты, свинина и вино.

Одной только сои Китай сегодня импортирует на 13 млрд долларов, поэтому торговый ответ способен оказаться для США очень чувствительным. Ситуацией может воспользоваться сельскохозяйственная отрасль России, у которой с учетом территориальной близости появляется прекрасная возможность закрепиться на китайском рынке.

«Китайцы справедливо посчитали, что американцы нарушают достигнутые ранее договоренности. Еще до встречи Трампа и Ким Чен Ына Вашингтон и Пекин отказались от нового витка торговой войны, причем китайская сторона даже согласилась на определенного рода уступки, действуя по принципу «худой мир лучше доброй ссоры».

Но теперь, когда американцы восприняли тот жест доброй воли за признак слабости, речь идет о полноценном симметричном ответе Китая и сравнимом взаимном ущербе, что, видимо, расходится с расчетами администрации Трампа», — продолжает Владимир Васильев.

Как показывает история, США готовы использовать абсолютно любые инструментарии для удержания своих позиций в экономической и торговой сфере. Но в случае с Китаем им вряд ли это удастся, так как во-первых, он имеет схожий вес в глобальной экономике, а во-вторых, не приемлет политического давления, настаивая на решение всех вопросов в режиме равноправного торга.