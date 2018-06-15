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Украина вынуждена показывать матчи ЧМ-2018 в России
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Украина оказалась вынуждена показывать матчи ЧМ-2018 в России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что Украина вынуждена транслировать на своей территории матчи чемпионата мира по футболу, который в этом году проходит в России.
Аласания объявил, что трансляция матчей будет продолжена, так как Украина обязана погасить долг перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ), накопленный с 2016 года, передает ТАСС.
По его словам, ЕСВ угрожал Украине лишением прав на показ следующего чемпионата, а также штрафом.
«Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре», — написал Аласания на своей странице в Facebook.
Напомним, украинские власти демонстративно бойкотируют ЧМ по футболу в России.
Ранее глава Национальной телерадиокомпании Украины заявлял об отказе показывать матчи ЧМ-2018. Однако Верховная рада Украины не смогла запретить показ. В итоге телеканал «Интер» все же решился транслировать на территории Украины матчи ЧМ-2018.
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