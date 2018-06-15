Украина вынуждена показывать матчи ЧМ-2018 в России

Украина оказалась вынуждена показывать матчи ЧМ-2018 в России

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что Украина вынуждена транслировать на своей территории матчи чемпионата мира по футболу, который в этом году проходит в России

Аласания объявил, что трансляция матчей будет продолжена, так как Украина обязана погасить долг перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ), накопленный с 2016 года, передает ТАСС

По его словам, ЕСВ угрожал Украине лишением прав на показ следующего чемпионата, а также штрафом.

«Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре», — написал Аласания на своей странице в Facebook.

Напомним, украинские власти демонстративно бойкотируют ЧМ по футболу в России.