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На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме
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На Украине остро отреагировали на слова Трампа о русском Крыме 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинские пользователи в соцсетях отреагировали на информацию о заявлении президента США Дональда Трампа, который сказал лидерам G7, что Крым является российским.
«Трамп — это бот Путина, просто ольгинский бот, который слово в слово повторяет все кремлевские методички. Про «российский Крым», про «самую коррумпированную страну Украину» и т.д. Все бы было ничего, и над этим можно было бы смеяться, если бы ольгинским ботом не был президент самой важной и влиятельной страны в мире. На мой взгляд, всё серьезно. Открыта дорога к Третьей мировой (гибридной) войне», — написал украинский журналист Айдер Муждабаев в Facebook.
>> Трамп сделал заявление по Крыму
Недовольство словами Трампа в отношении Крыма выразил и журналист Аркадий Бабченко.
«Передайте президенту США Дональду Трампу, что я считаю Брайтон Бич тоже российской, потому что все там говорят по-русски. Майами я считаю испанским. Там все говорят по-испански. А США я вообще считаю английскими. Там вообще все говорят по-английски», — написал он.
Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским.
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