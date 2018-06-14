На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме

На Украине остро отреагировали на слова Трампа о русском Крыме

Украинские пользователи в соцсетях отреагировали на информацию о заявлении президента США Дональда Трампа , который сказал лидерам G7, что Крым является российским. «Трамп — это бот Путина, просто ольгинский бот, который слово в слово повторяет все кремлевские методички. Про «российский Крым», про «самую коррумпированную страну Украину» и т.д. Все бы было ничего, и над этим можно было бы смеяться, если бы ольгинским ботом не был президент самой важной и влиятельной страны в мире. На мой взгляд, всё серьезно. Открыта дорога к Третьей мировой (гибридной) войне», — написал украинский журналист Айдер Муждабаев в Facebook. >> Трамп сделал заявление по Крыму Недовольство словами Трампа в отношении Крыма выразил и журналист Аркадий Бабченко «Передайте президенту США Дональду Трампу, что я считаю Брайтон Бич тоже российской, потому что все там говорят по-русски. Майами я считаю испанским. Там все говорят по-испански. А США я вообще считаю английскими. Там вообще все говорят по-английски», — написал он. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским.