Россию обвинили в авиаударе по Сирии

Госдеп обвинил Россию в авиаударе по провинции Идлиб и гибели 44 человек

Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что в ходе российского авиаудара по сирийскому населенному пункту Зардан погибли 44 сирийца. We’ve seen reports of 44 Syrians, including 6 children, killed in a Russian airstrike on Zardana. We stand with the Syrian people, victims of their government and its supporters, and call on #Russia to end the senseless killing of civilians in #Syria. #SyriaConflict— Heather Nauert (@statedeptspox) 14 июня 2018 г. "Мы видели сообщения о 44 сирийцах, включая 6 детей, которые были убиты в ходе российского авиаудара по Зардану. Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто ему оказывает помощь, и призываем Россию положить конец бесчувственным убийствам мирных граждан Сирии", — написала Науэрт в Twitter. Ранее Управление по координации гуманитарных вопросов ООН сообщило о гибели 45 мирных жителей в результате авиаударов в сирийской провинции Идлиб Минобороны РФ опровергало утверждения о нанесении российским самолетом 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана в сирийской провинции Идлиб. По информации российского военного ведомства, "все сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" и "Белых касок" о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб не соответствуют действительности". Отмечалось также, что по имеющейся информации, в течение суток "в указанном районе провинции Идлиб шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" * и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар"* с применением тяжелого артиллерийского вооружения". *Террористические организации, запрещены в РФ