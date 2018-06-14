Пашинян рассказал о взаимоотношениях с Путиным

«У нас очень хорошие, прямые отношения. И эти отношения складывались с первых минут. Я могу сказать, что наши отношения — это отношения без тёмных углов. Это очень важно. Мы всё обсуждаем прямо. Все вопросы ставим прямо. И отвечаем на них прямо. Владимир Владимирович — такой человек», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что в настоящее время нет никаких проблемных вопросов.