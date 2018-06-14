Лицемерие Макрона вызвало скандал

Пользователи сети обиделись на президента Франции из-за дорогой посуды

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре скандала, связанного с лицемерным отношением к бюджетным деньгам. Об этом сообщает BBC News.

Le Président? Toujours exigeant. Pas encore satisfait du discours qu’il prononcera demain au congrès de la Mutualité, il nous précise donc le brief! Au boulot! pic.twitter.com/2mjy1JmOVv— Sibeth Ndiaye (@SibNdiaye) 12 июня 2018 г. Как отмечает агентство, пользователи сети обозлились на французского лидера после расследования сатирического журнала Le Canard enchaîné о закупках дорогого сервиза и выложенного в Twitter видео, в котором Макрон высокомерно рассуждает о бедности граждан Франции.

Видео, опубликованное 12 июня представителем пресс-службы Макрона Сибет Ндиайе (Sibeth Ndiaye), быстро стало вирусным и вызвало негодование у французов. На записи слышно, как лидер Франции в презрительном тоне отзывается о бедных и говорит о бюджете, используя разговорный стиль.

«Посмотрите, где мы находимся по благосостоянию. Мы вкладываем кучу денег в пособия по бедности, а люди все еще бедны. Они не выходят из этого состоянии. Люди, которые рождаются бедными, умирают бедными. Нам нужно что-то придумать, чтобы позволить людям выбраться оттуда», — приводит его слова BBC News.

Спустя несколько дней, 14 июня, стало известно о закупках в Елисеевский дворец нового сервиза стоимостью 50 тысяч евро (более 3,6 миллиона рублей). Однако, как выяснило Le Canard enchaîné, реальная его стоимость приближается к 500 тысячам евро, что почти в 10 раз превышает заявленную цену. Сервиз был заказан на фабрике Sèvres, которая с 1848 года специализируется на выпуске фарфора и поставляет продукцию в Елисеевский дворец.

После этого президента Франции обвинили в привязанности к привилегированной жизни, чрезмерных растратах и оторванности от жизни граждан страны. «Вы вкладываете грузовики денег в посуду, а люди все еще несчастны», — отметил пользователь Twitter jmc. Макрону также припомнили его прошлогодние заявления в адрес противников реформы трудового законодательства, когда он назвал их ленивыми.