Ещё
«С Путиным проще»: как G7 обсуждала Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«С Путиным проще»: как G7 обсуждала Россию 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что четверть времени на саммите «большой семерки» лидеры G7 обсуждали Россию. Американский лидер убежден, что РФ следует вернуться в неформальный клуб и дополнить формат до «большой восьмерки». Трамп подчеркнул, что дискуссии на саммите были бы гораздо продуктивнее, если бы в них принимал участие президент России Владимир Путин.
Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что президенту России Владимиру Путину следовало бы вернуться в клуб «большой восьмерки».
По словам американского лидера, почти 25% всего времени на саммите G7 в канадском Квебеке было посвящено обсуждению России. Если бы Москва вернулась в G8, отметил Трамп, то можно было бы в разы более продуктивно обсуждать самые разные темы.
Кроме того, глава Белого дома добавил, что будь Путин на саммите в Ла Мальбе, его можно было бы попросить «сделать очень и очень важные для всего человечества вещи». Более того, Трамп убежден, что личные встречи с глазу на глаз продуктивнее, нежели разговоры по телефону.
Трамп отметил, что ответственность за исключение России из «большой восьмерки» лежит на плечах его предшественника — президента-демократа Барака Обамы, передает НСН.
При этом Трамп еще 8 июня, перед тем как отправиться на саммит, заявил о необходимости присутствия России на саммите G7, передает ФАН. Следует отметить, что предложение американского президента поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, «в общих интересах».
Вместе с тем американские эксперты встретили предложение Трампа с удивлением. В частности, издание The Atlantic обвиняет американского президента в дистанцировании от решения, которое изначально принимали США при руководстве экс-главы Белого дома Барака Обамы. Во-вторых, отмечает издание, заявления Трампа прозвучали во время ведущегося расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Россия, напомним, отрицает вмешательство в американскую политику и сговор Москвы с предвыборным штабом действующего главы США.
Через два дня после слов Трампа президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна не покидала «большую восьмерку».
«Что касается возврата в «семерку», или «восьмерку», мы из нее не выходили. Это коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве», — подчеркнул Путин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал слова российского лидера, заявив, что Россия никогда не просилась обратно в G8.
«Мы никогда ни у кого не просились назад. Когда было принято решение о том, чтобы наши партнеры западные в «восьмерке» больше не участвовали и они вернулись в свой формат «семерки», мы это восприняли как их решение. И прекрасно работаем в других форматах — и в ШОС, и в БРИКС, особенно в «двадцатке», где разделяют наши подходы», — заявил он.
Лавров отметил, что считает формат «большой двадцатки» самым перспективным. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия сосредоточена сейчас на других форматах международного общения.
В самой «большой семерке», тем временем, неспокойно. Американские и европейские СМИ успели окрестить саммит в Ла Мальбе «6+1» из-за конфронтации США и других членов формата. Президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии саммита подчеркнул, что G7 может вполне обойтись и без Трампа.
Другой член G7, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что возобновление участия России в формате «большой восьмерки» невозможно из-за воссоединения Крыма с Россией. Напомним, в поддержку возвращения Крыма выступило более 95% крымчан и севастопольцев, голосовавших на референдуме.
Формат G7 является неформальным и не базируется на международном договоре, а кроме того — не имеет ни устава, ни официальных членских билетов.
Понятие «большая семерка», продолжением которого стал термин «большая восьмерка», возник в отечественной публицистике из-за ошибочной расшифровки в начале 1990-х годов английского сокращения G7 как Great Seven («большая семерка»), хотя в действительности оно расшифровывается как Group of Seven («Группа семи»).
Газета.Ru: последние новости
Меркель заявила о невозможности возвращения России в G8 Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7 Глава МИД Турции призвал Запад не забывать об "аннексии Крыма"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова пояснила порядок выхода на пенсию353
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью20
Медведев решился на повышение НДС577
Антироссийский запрет навредил самой Украине33
Пенсии будут повышать на 1000 рублей ежегодно265
Новости партнеров
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение