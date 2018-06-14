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Настойчивость принесла американцу большой куш
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Американец 18 лет использовал в лотерее одни и те же числа и сорвал куш 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Житель американского штата Айдахо Майкл Трэн в течение 18 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр и в итоге получил крупный выигрыш, сообщает UPI.
По словам мужчины, в очередной раз купив лотерейный билет, он не стал изменять традиции и вновь вписал туда знакомый набор чисел.
"Прошлой ночью я отсканировал билет с помощью телефона. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи", — рассказал американец.
Счастливая комбинация принесла Трэну выигрыш в два миллиона долларов.
Как заявил житель Айдахо, большую часть денег он планирует потратить на погашение кредита за дом.
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