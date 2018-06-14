Настойчивость принесла американцу большой куш

Американец 18 лет использовал в лотерее одни и те же числа и сорвал куш

Житель американского штата Айдахо Майкл Трэн в течение 18 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр и в итоге получил крупный выигрыш, сообщает UPI.

По словам мужчины, в очередной раз купив лотерейный билет, он не стал изменять традиции и вновь вписал туда знакомый набор чисел.

"Прошлой ночью я отсканировал билет с помощью телефона. Оказалось, что мне необходимо связаться с организаторами лотереи", — рассказал американец.

Счастливая комбинация принесла Трэну выигрыш в два миллиона долларов.

Как заявил житель Айдахо, большую часть денег он планирует потратить на погашение кредита за дом.