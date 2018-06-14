Пока вы спали: Трамп помечтал о «лучшем» Путине

Кудрин заявил о провале майских указов

Часть майских указов по экономике, которые президент России Владимир Путин дал в 2012 году, не были достигнуты. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил новый глава Счетной палаты . В пример Алексей Кудрин привел то, что к 2018 году производительность труда выросла на 3,8%, хотя должна была — в полтора раза, доля инвестиций в ВВП составила 21,9%, хотя майские указы требовали 27%, а доля продукции наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики в ВВП должна была вырасти до 25,4%, однако выросла лишь до 21,7%.

Россияне скупают супердорогое жилье

Россияне начали скупать подмосковное жилье дороже 100 миллионов рублей, сообщили «Ленте.ру» в агентстве недвижимости Blackwood. Рост спроса с начала 2018 года в компании «частично» объяснили тем, что часть предложений на рынке элитной недвижимости была переведена в рубли. При этом в Blackwood отметили, что в январе-июне минувшего года в Подмосковье не было продано ни одного дома в «высоком сегменте» (http://dom.lenta.ru/news/2018/06/14/elitka/).

Минфин поможет санкционным нефтекомпаниям

Попавшим под западные санкции нефтяным компаниям сделают поблажки в законопроекте о налоговом маневре в нефтяной отрасли. По данным РБК, нынешняя редакция документа Министерства финансов России подразумевает обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, пропорциональный рост налога на добычу полезных ископаемых и лишение нефтеперерабатывающих заводов таможенной субсидии, компенсирующей им издержки на транспортировку на удаленные экспортные рынки. При этом Минфин готов сделать исключение для заводов санкционных компаний.

Сербия может признать Крым российским

В сентябре 2018 года парламент Сербии обсудит вопрос официального признания Крыма территорией России . О намерении вынести этот вопрос на голосование «Известиям» заявил лидер Сербской радикальной партии Александр Шешель . По его словам, Россия — ключевой партнер Сербии, которой следует отказаться от «лицемерной политики» и признать Крым российским официально.

«Я не за Россию. Я за США»

25% времени саммита «Большой семерки» лидеры ее стран потратили на обсуждение России, заявил каналу Fox News президент США Дональд Трамп . В связи с этим американский лидер отметил, что «было бы лучше», если бы на саммите присутствовал его российский коллега Владимир Путин, которого Трамп мог бы попросить «сделать вещи», лучшие для мира, России и самого Путина.