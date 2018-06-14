В Сербии просят признать Крым

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Оппозиция Сербии вынесет на голосование вопрос признания Крыма частью России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оппозиционная Сербская радикальная партия (СРП) призвала главу государства Александра Вучича и правительство признать Крым неотъемлемой частью России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на лидера партии Александра Шешеля.
Отмечается, что СРП выступила с соответствующим обращением к президенту Сербии, премьер-министру Ане Брнабич и главе МИДа Ивице Дачичу 7 июня в ходе заседания парламента страны.
По словам Шешеля, Россия всегда была для Сербии ключевым партнёром.
«Москва поддерживает Белград по вопросу Косово и Метохии. Тем не менее, Сербия по факту не признает территориальную целостность Российской Федерации. Мы хотим, чтобы Белград отказался от лицемерной политики и официально признал Крым неотъемлемой частью России», — сказал он.
Лидер СРП добавил, что вопрос о статусе Крыма будет вынесен его партией на голосование в парламенте в сентябре 2018 года.
«К этому времени мы подготовим полноценную резолюцию», — сказал он.
Ранее Вучич объяснил, почему Сербия не признала Крым российским.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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Комментарии60  Ещё 6 источников 
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