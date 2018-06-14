Гайдар решила сбежать из Одессы

По версии Михайлова, Гайдар, которая была в Одессе «ставленницей Киева», поняла, что вскоре в городе «снесут» всю команду президента Петра Порошенко

Еще одной вероятной причиной ее ухода генерал-майор назвал страх «оказаться жертвой двойных игр украинских спецслужб».

Михайлов подчеркнул, что, даже если Гайдар уедет, «к ней все равно останутся вопросы».

О решении Гайдар сложить полномочия по собственному желанию стало известно 11 июня. Причины такого решения не уточнялись. Депутаты Одесского областного совета приняли ее отставку 12 июня.