Гайдар решила сбежать из Одессы 

Генерал-майор ФСБ запаса Александр Михайлов заявил, что Мария Гайдар решила оставить пост одесского депутата, почувствовав близость выхода Одессы «из подчинения Киеву». Об этом пишет «Московский комсомолец».
По версии Михайлова, Гайдар, которая была в Одессе «ставленницей Киева», поняла, что вскоре в городе «снесут» всю команду президента Петра Порошенко.
Еще одной вероятной причиной ее ухода генерал-майор назвал страх «оказаться жертвой двойных игр украинских спецслужб».
Михайлов подчеркнул, что, даже если Гайдар уедет, «к ней все равно останутся вопросы».
О решении Гайдар сложить полномочия по собственному желанию стало известно 11 июня. Причины такого решения не уточнялись. Депутаты Одесского областного совета приняли ее отставку 12 июня.
Гайдар получила украинское гражданство в августе 2015 года, в том же году она стала депутатом в Одессе. Также она была заместителем губернатора Одесской области при Михаиле Саакашвили. В апреле 2017-го Порошенко назначил ее своим внештатным советником.
До переезда на Украину она была советником по социальным вопросам губернатора Кировской области Никиты Белых, а затем занимала ту же должность при вице-мэре Москвы Леониде Печатникове.