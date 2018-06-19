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Ярошенко оценил условия в новой тюрьме
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Ярошенко прокомментировал свой перевод в другое место заключения 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский лётчик Константин Ярошенко в интервью газете «Известия» прокомментировал свой перевод из американской тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси в тюрьму Данбери в штате Коннектикут.
По его словам, условия содержания в Данбери значительно хуже, чем в Форт-Дикс.
«Эта тюрьма находится более чем в 100 км от Нью-Йорка и в пяти от города Данбери… Тюремный персонал встретил меня профессионально и приветливо. Тем не менее, условия содержания в этой тюрьме намного хуже, чем в Форт-Дикс», — рассказал Ярошенко.
При этом он добавил, что в тюрьме содержатся около 900 заключённых.
Россиянина поселили в помещение, которое напоминает казарму, где расположены двухъярусные нары с жёсткими матрасами.
Также Ярошенко отметил, что по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем и нуждается в медицинской помощи.
Ранее жена лётчика Виктория Ярошенко в беседе с НСН рассказала о решении перевести её мужа из Форт-Дикс в другую американскую тюрьму.
В 2011 году в Соединённых Штатах Ярошенко был приговорён к 20 годам тюрьмы. Его обвинили в подготовке и доставке на американскую территорию крупной партии наркотиков.
Позднее он был экстрадирован в США из Либерии.
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Комментарии2  Ещё 54 источника 
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