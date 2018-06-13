Сексуальное табу в РФ и другие события дня

Главные события среды

Путин утвердил состав своей администрации

Президент России Владимир Путин произвел кадровые назначения в администрации президента

Лавров предъявил ЕС ультиматум по «Турецкому потоку»

Министр иностранных дел России призвал ЕС либо дать стопроцентные гарантии поддержки газопровода "Турецкий поток", либо не вмешиваться в процесс его строительства.

В Крым вернули свет

Часть Украины может остаться без газа

Компания «Нафтогаз» пригрозила властям Украины отключить газ в 129 населенных пунктах страны. Об этом, как сообщают «Украинские новости», в письме на имя премьер-министра Украины написал председатель правления «Нафтогаза».

Россия заплатит за Донбасс

Минэнерго России еще на год продлит механизм поставок электроэнергии в непризнанную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом в среду, 13 июня, пишет газета «Коммерсантъ»

Россиянок предостерегли от интима с иностранцами

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предостерегла россиянок от интимных связей с иностранцами во время чемпионата мира по футболу.

Москвичам пообещали 30-градусную жару

С субботы, 16 июня, в столичном регионе начнется резкое потепление. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр, температура воздуха в столице поднимется до 25 градусов тепла.

Израиль показал убийцу «Панцирей»

Израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) создали сверхзвуковую ракету класса «воздух-поверхность» под названием Rampage, сообщает Ynetnews.

Погибшая на Волге семья сняла «пророческое» видео

Майор ГИБДД и его 17-летняя дочь, погибшие на катамаране в Волгограде , перед смертью успели записать видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей

Китайский болельщик в Москве лишился миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на столичный главк МВД.