Ещё
Сексуальное табу в РФ и другие события дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события среды 

Рамблер 3 часа назад

Путин утвердил состав своей администрации

Президент России Владимир Путин произвел кадровые назначения в администрации президента.
Читать далее

Лавров предъявил ЕС ультиматум по «Турецкому потоку»

Министр иностранных дел России призвал ЕС либо дать стопроцентные гарантии поддержки газопровода "Турецкий поток", либо не вмешиваться в процесс его строительства.
Читать далее

В Крым вернули свет

Электроснабжение в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае восстановлено. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.
Читать далее

Часть Украины может остаться без газа

Компания «Нафтогаз» пригрозила властям Украины отключить газ в 129 населенных пунктах страны. Об этом, как сообщают «Украинские новости», в письме на имя премьер-министра Украины написал председатель правления «Нафтогаза».
Читать далее

Россия заплатит за Донбасс

Минэнерго России еще на год продлит механизм поставок электроэнергии в непризнанную Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом в среду, 13 июня, пишет газета «Коммерсантъ».
Читать далее

Россиянок предостерегли от интима с иностранцами

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предостерегла россиянок от интимных связей с иностранцами во время чемпионата мира по футболу.
Читать далее

Москвичам пообещали 30-градусную жару

С субботы, 16 июня, в столичном регионе начнется резкое потепление. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр, температура воздуха в столице поднимется до 25 градусов тепла.
Читать далее

Израиль показал убийцу «Панцирей»

Израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) создали сверхзвуковую ракету класса «воздух-поверхность» под названием Rampage, сообщает Ynetnews.
Читать далее

Погибшая на Волге семья сняла «пророческое» видео

Майор ГИБДД и его 17-летняя дочь, погибшие на катамаране в Волгограде, перед смертью успели записать видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Life Shot.
Читать далее

Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей

Китайский болельщик в Москве лишился миллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на столичный главк МВД.
Читать далее
Комментарии27
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Siemens отказывается от газовых турбин79
Россияне получат превосходство над мигрантами295
Российская сеть фастфуда покинула США136
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян201
Кудрин объявил о провале майских указов47
Видео
00:27
Российская сеть фастфуда покинула США
Компании
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:33
Россияне получат превосходство над мигрантами
Экономика
03:02
Siemens отказывается от газовых турбин
Компании
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:00
Крым остался без света
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение