У Меркель накопились «трудности»

Пушков рассказал о «трудностях» Меркель

"Кризис лидерства в ЕС, (президент США Дональд) Трамп, тарифные войны с США, раздоры в G7, споры вокруг России, мигранты и ультиматум главы МВД Зеехофера", — написал Пушков.

По его словам, у Меркель — "накопление трудностей".

Он также добавил, что нынешний срок канцлера ФРГ может оказаться сложнее прошлого.