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У Меркель накопились «трудности»
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Пушков рассказал о «трудностях» Меркель 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере рассказал о проблемах Германии, которые предстоит решить канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
"Кризис лидерства в ЕС, (президент США Дональд) Трамп, тарифные войны с США, раздоры в G7, споры вокруг России, мигранты и ультиматум главы МВД Зеехофера", — написал Пушков.
По его словам, у Меркель — "накопление трудностей".
Он также добавил, что нынешний срок канцлера ФРГ может оказаться сложнее прошлого.
Ранее министр внутренних дел Германии и председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер намерен выдвинуть ультиматум Меркель по вопросу противодействия нелегальным мигрантам.
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