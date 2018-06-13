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У отца Порошенко заметили незаслуженную награду
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У отца Порошенко заметили не принадлежащую ему звезду Героя СССР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Facebook
Пользователи соцсетей обратили внимание, что отец Петра Порошенко Алексей носит звезды Героя СССР и Героя Социалистического Труда, хотя не был отмечен этими наградами.
«Потрошенко разместил в Facebook фото своего папаши. На фото папаша со звездой Героя Советского Союза и Героя Украины. Ни Героем Советского Союза, ни Героем Социалистического Труда это г… никогда не было (списки есть в открытом доступе, можете проверить», — написала пользователь Twitter со ссылкой на журналиста Александра Роджерса. (орфография автора сохранена)
Фото в Facebook Порошенко разместил в честь дня рождения своего отца. «Для меня этот день особенный, потому что сегодня годовщина безвиза, а также потому, что я подписал Закон „О Высшем антикоррупционный суд“, а еще потому, что сегодня мой отец празднует свой день рождения. Долгих лет жизни, папа!» — написал украинский президент.
Вместе с тем, в находящихся в открытом доступе списках Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда действительно нет имени отца Петра Порошенко.
Впрочем, по словам некоторых блогеров, не исключено, что Порошенко-старший носит звезду «Героя казачества». «Я детально разбирался в 14-м году относительно этой награды. Это звезда героя казачества. Это такой себе значок, похожий на Героя СССР», — пишет коллекционер и фалерист Андрей Боечко.
Согласно открытым данным Алексей Порошенко является Героем Украины (с 2009 года). Он также награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V степени, Орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие» и медалью в ознаменование 100-летней годовщины рождения Ленина.
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