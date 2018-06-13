У отца Порошенко заметили незаслуженную награду

У отца Порошенко заметили не принадлежащую ему звезду Героя СССР

Пользователи соцсетей обратили внимание, что отец Петра Порошенко Алексей носит звезды Героя СССР и Героя Социалистического Труда, хотя не был отмечен этими наградами.

«Потрошенко разместил в Facebook фото своего папаши. На фото папаша со звездой Героя Советского Союза и Героя Украины. Ни Героем Советского Союза, ни Героем Социалистического Труда это г… никогда не было (списки есть в открытом доступе, можете проверить», — написала пользователь Twitter со ссылкой на журналиста Александра Роджерса. (орфография автора сохранена) Потрошенко разместил в фейсбуке фото своего папаши. На фото папаша со звездой Героя Советского Союза и Героя Украины. Ни Героем Советского Союза, ни Героем Социалистического Труда это г..никогда не было (списки есть в открытом доступе, можете проверить. Александр Роджерс. pic.twitter.com/8TV2G8d2kp— Галина (@_Alina_35_) 12 июня 2018 г.

Фото в Facebook Порошенко разместил в честь дня рождения своего отца. «Для меня этот день особенный, потому что сегодня годовщина безвиза, а также потому, что я подписал Закон „О Высшем антикоррупционный суд“, а еще потому, что сегодня мой отец празднует свой день рождения. Долгих лет жизни, папа!» — написал украинский президент.

Вместе с тем, в находящихся в открытом доступе списках Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда действительно нет имени отца Петра Порошенко.

Впрочем, по словам некоторых блогеров, не исключено, что Порошенко-старший носит звезду «Героя казачества». «Я детально разбирался в 14-м году относительно этой награды. Это звезда героя казачества. Это такой себе значок, похожий на Героя СССР», — пишет коллекционер и фалерист Андрей Боечко.