Трамп жестко ответил на оскорбления Де Ниро

Трамп отреагировал на оскорбления со стороны Роберта Де Ниро

«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, получал много ударов по голове от настоящих боксёров в фильмах. Я смотрел его прошлой ночью, и по-настоящему верю, что у него может быть сотрясение мозга», — написал Трамп.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be «punch-drunk.» I guess he doesn’t…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июня 2018 г.

По его словам, Роберт Де Ниро не понимает, что экономика и занятость в США «лучше, чем когда-либо раньше», а многие компании «снова вливают средства» в Соединённые Штаты.

Де Ниро высказался о Трампе с использованием нецензурной лексики во время вручения театральной премии «Тони».