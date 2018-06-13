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Трамп жестко ответил на оскорбления Де Ниро
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Трамп отреагировал на оскорбления со стороны Роберта Де Ниро 

RT на русском 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал оскорбления со стороны актёра Роберта Де Ниро.
«Роберт Де Ниро, человек с очень низким IQ, получал много ударов по голове от настоящих боксёров в фильмах. Я смотрел его прошлой ночью, и по-настоящему верю, что у него может быть сотрясение мозга», — написал Трамп.
По его словам, Роберт Де Ниро не понимает, что экономика и занятость в США «лучше, чем когда-либо раньше», а многие компании «снова вливают средства» в Соединённые Штаты.
Де Ниро высказался о Трампе с использованием нецензурной лексики во время вручения театральной премии «Тони».
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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