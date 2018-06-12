Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа

Иран предупредил КНДР, что США могут разорвать соглашение

Опасения по возможному аннулированию достигнутых во время саммита США КНДР соглашений высказало правительство Тегерана , сообщает Интерфакс . Причем произойти это может в течение нескольких часов. Такие опасения высказал представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Нобахт.

"Не ясно, не отменит ли он соглашение еще до того, как вернется домой", — сказал Нобахт в интервью иранскому информагентству ИРНА во вторник.

Ранее Иран уже заявлял, решение американского лидера о выходе из соглашения по иранскому атому является "примером ненадежности партнерства с американским президентом".

Сам Трамп ожидает, что власти Ирана вскоре вернутся за стол переговоров по национальной ядерной программе. Такое пожелание американский президент высказал по итогам американо-корейского саммита.