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Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
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Иран предупредил КНДР, что США могут разорвать соглашение 

Вести.Ru 40 минут назад
Опасения по возможному аннулированию достигнутых во время саммита США — КНДР соглашений высказало правительство Тегерана, сообщает Интерфакс. Причем произойти это может в течение нескольких часов. Такие опасения высказал представитель иранского правительства Мохаммад Бакер Нобахт.
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"Не ясно, не отменит ли он соглашение еще до того, как вернется домой", — сказал Нобахт в интервью иранскому информагентству ИРНА во вторник.
Ранее Иран уже заявлял, решение американского лидера о выходе из соглашения по иранскому атому является "примером ненадежности партнерства с американским президентом".
Сам Трамп ожидает, что власти Ирана вскоре вернутся за стол переговоров по национальной ядерной программе. Такое пожелание американский президент высказал по итогам американо-корейского саммита.
"Иран сейчас — это другая страна по сравнению с тем государством, каким оно было три-четыре месяца назад", — считает Трамп. Позднее президент США заявил, что возможное ядерное соглашение с КНДР не будет "мягче", чем аналогичное соглашение с Ираном. "По крайней мере, мы не собираемся платить 150 миллиардов долларов", — сказал Трамп в интервью телеканалу АВС.
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