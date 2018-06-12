На премьером Канады нависла «угроза»

Трамп назвал ошибкой заявления Трюдо по итогам саммита G7

Об этом он сказал в интервью ABC

«Он не должен был этого делать. Это ошибка, которая будет стоить ему больших денег», — сказал Трамп.

Ранее Трамп назвал «нечестным и слабым» поведение Трюдо на саммите G7, отметив, что преьмьер Канады вёл себя при личной беседе «кротко и мягко», но после его отъезда начал делать провокационные заявления.