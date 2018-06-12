На премьером Канады нависла «угроза»

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Трамп назвал ошибкой заявления Трюдо по итогам саммита G7 

RT на русском 1 час назад
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо по итогам саммита G7 и заявил, что эта ошибка будет стоить ему больших денег.
≥≥ Канада ответила Трампу на обвинения в адрес Трюдо
Об этом он сказал в интервью ABC.
«Он не должен был этого делать. Это ошибка, которая будет стоить ему больших денег», — сказал Трамп.
Ранее Трамп назвал «нечестным и слабым» поведение Трюдо на саммите G7, отметив, что преьмьер Канады вёл себя при личной беседе «кротко и мягко», но после его отъезда начал делать провокационные заявления.
RT на русском: последние новости
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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