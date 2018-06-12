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Украину оскорбила «гражданская война» на Донбассе
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Украина потребовала от Deutsche Welle исправить статью о Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
МИД Украины потребовал от немецкого издания Deutsche Welle внести правки в статью, в которой происходящее на Донбассе названо гражданской войной.
«Неприемлемо видеть, как DWnews пишет про «гражданскую войну» на Украине. Это продолжающаяся российская агрессия против Украины», — написала пресс-секретарь министерства Марьяна Беца, передает ТАСС.
Уточняется, что украинский МИД имеет в виду статью, опубликованную 11 июня на англоязычной версии Deutsche Welle и посвященную переговорам глав МИД стран «нормандской четверки» в Берлине. В частности, в статье говорится, что эта встреча может предполагать возобновление усилий российской и украинской сторон «по разрешению гражданской войны на востоке Украины».
В Берлине завершилась встреча глав МИД стран «нормандской четверки», переговоры продолжались более 4,5 часов.
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