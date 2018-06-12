Трамп и Ким Чен Ын расстались друзьями с «гарантиями»

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США предоставят КНДР гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия 

RT на русском 1 час назад
США предоставят гарантии безопасности Северной Корее, руководство КНДР привержено денуклеаризации. Об этом говорится в совместном документе, который подписали лидеры государств.
≥≥ Лидеры США и КНДР подписали документ по итогам саммита в Сингапуре
«Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова», — говорится в документе.
В документе указывается, что стороны провели подробный обмен мнениями относительно вопросов, которые связаны с установлением новых отношений между США и Северной Кореей, а также строительством продолжительного мирного режима на Корейском полуострове.
Ранее в Сингапуре завершился саммит США и КНДР, по итогам которого главы страны Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам саммита.
RT на русском: последние новости
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Комментарии97  Ещё 41 источник 
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