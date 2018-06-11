Жители Грузии снова вышли на протесты

Тбилиси возобновились акции протеста местных жителей, требующих «восстановления справедливости» в деле об убийстве 16-летних школьников. Об этом в понедельник, 11 июня, сообщает «Интерфакс»

Накануне участники акции приняли решение установить палатки на проезжей части главной улицы Тбилиси — проспекта Руставели. Первоначально полиция не препятствовала действиям протестующих, но утром 11 июня стражи порядка окружили две палатки железными ограждениями, после чего задержали несколько человек. Одним из задержанных оказался Звиад Куправа — ближайший соратник отца убитого школьника Зазы Саралидзе . Тбилисский городской суд приговорил его и еще трех человек к 14-дневному заключению за административное правонарушение.

Также в течение дня к парламенту Грузии были стянуты подразделения спецназа и сотни полицейских. Правоохранителями было задержано около 20 человек — первоначально сообщалось, что среди них оказался и лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» (основано бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили Ника Мелия , однако МВД республики опровергло эту информацию. При этом полицейские подтвердили, что задержали несколько депутатов городского совета Тбилиси.

1 декабря в Тбилиси в ходе драки между школьниками были убиты 16-летний Давид Саралидзе и его друг Леван Дадунашвили . 31 мая Тбилисский городской суд приговорил одного из обвиняемых к десяти с половиной годам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второму обвиняемому уже в ходе процесса статья была переквалифицирована с «умышленного убийства» Саралидзе на «попытку умышленного убийства». Молодой человек был приговорен к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы — это означает, что настоящий убийца Саралидзе до сих пор не пойман.

В тот же день в городе начались акции протеста. Их лидером стал отец убитого Заза Саралидзе, который обвинил прокуратуру в халатном расследовании дела и покровительстве виновным в убийстве его сына. Протестующим удалось добиться отставки главного прокурора страны Ираклия Шотадзе . Саралидзе считает, что для «восстановления справедливости» этого недостаточно.

Власти страны Грузии полагают, что акции протеста управляются бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили, который в марте заявил о своем желании вернуться к власти в Грузии. В качестве одного доказательств связи протестующих с Саакашвили нынешние власти предъявляют тесное общение между Звиадом Куправой и бывшим лидером страны.