Год безвизу: украинцы возглавили черные списки

Ровно год назад Украина получила право упрощенного въезда в 30 стран так называемого белого шенгенского списка. Соглашение о безвизовом режиме между Украиной и ЕС было подписано 17 мая 2017 года в Страсбурге , а 11 июня оно вступило в силу. Теперь украинцы с биометрическими паспортами могут до 90 дней находиться в государствах — членах ЕС. Что изменилось?

Украинцы в антилидерах

Изменения тут же зафиксировала статистика Европейского агентства по безопасности внешних границ Frontex . Причем касаются они не чашечки кофе в Вене , на которую массово должны были ехать украинцы. В 2017 году Украина начала занимать «призовые» места по количеству зафиксированных нарушений и контрабанды. По данным агентства, за первые три месяца после либерализации визового режима пассажиропоток украинцев в Шенгенской зоне увеличился на 15%. При этом украинцы по количеству выявленных пограничниками поддельных документов лишь на чуток отстали от лидера — марокканцев: 803 случая против 801. На третьем месте — иранцы (438 случаев).

В 2017 году большая часть попыток мошенничества с документами зафиксировали на наземных границах Украины и Польши (519 случаев). По данным европейских пограничников, самыми подделываемыми стали рабочие визы. А на родину в течение 2017 года из стран ЕС были депортированы 29 267 украинцев — это чемпионские показатели. Марокканцы в данном случае — на втором месте (21 613 человек).

Случаев незаконного пребывания граждан Украины в Европе выявили аж 32 599 человек, 16 546 граждан не могли подтвердить цель пребывания в стране, 7944 из которых не имели вида на жительство, а 4370 — достаточного количества средств.

В Украине о проблеме знают. Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян объяснил «Вестям», что число нарушений выросло вслед за увеличившимся потоком граждан, которые выезжают в страны Европейского союза.

«Контроль, касающийся документов, осуществляется на въезде в страны ЕС, поэтому когда речь идет о какой-либо фальсификации документов, чаще всего это внутренние документы, дающие право на пребывание в стране более длительное время, нежели 90 дней. А что касается нарушения сроков пребывания, то мы его контролируем только в отношении иностранных граждан, которые прибывают в Украину, а за контролем украинцев следит та страна, в которую они направляются», — говорит Олег Слободян.

Не последние места мы занимаем и по контрабанде товаров, однако это явление зародилось задолго до безвиза. Социолог из закарпатсткого Института политических исследований Виктор Пащенко акцентирует на том, что количество зафиксированных случаев контрабанды увеличилось из-за усиления контроля на границе. «Вал контрабанды на Закарпатье не увеличился, но усилился контроль. Стоит понимать, что контрабанда — понятие относительное. До введения безвиза норма на человека составляла €200, в рамках этой суммы он мог провозить товар. Сейчас она на отметке в €50, соответственно, все, что выше этой суммы, относят к контрабанде. И отсюда выросло количество задержаний и протоколов. Предприниматели, которые возили через границу товары, имели открытые визы в загранпаспортах, а путешественники, которые поехали после безвиза, — это не та категория населения, которая на этом зарабатывает. Так что контрабанда сигарет с безвизом никак не связана», — считает Пащенко.

В свою очередь, Олег Слободян добавил, что контрабанда существует по обе стороны границы:

«Если есть люди, которые способствуют этому в Украине, то есть и те, кто заинтересован в этом в европейских странах. Мы вместе с нашими коллегами боремся с этим явлением, а агентство Frontex, кстати, нам в этом активно помогает. Сказать, что есть какие-то критические и катастрофические тенденции в вопросах безопасности, скорее нет, чем да. Контакты Украины с европейскими правоохранителями повышаются, а эффективность противодействия на границе также увеличивается».

Например, ближе к Новому году на польско-украинском дорожном пункте пропуска Кросценко — Смильница задержали двух граждан Украины, которые пытались провезти крупную партию черной икры. При досмотре автомобилей пограничники нашли банки и пластиковые контейнеры без этикеток, внутри же находилась икра сибирского осетра на сумму более 1,2 млн злотых (более $350 тыс.). Мужчины заверяли, что являются курьерами и должны доставить товар во Львов . А в сентябре 2017 года гражданин Литвы был задержан на границе с Польшей в пункте пропуска Дорогуск — Ягодин. Мужчина хотел ввезти в Украину 75 кг гашиша на сумму около €700 тыс. Наркотики, упакованные в полиэтиленовые пакеты, помогла обнаружить служебная собака.

Граната и «безвизовые» бабушки

Либерализация визового режима обернулась и курьезами. Многие помнят историю с «безвизовыми» бабушками: в августе 2017-го Сеть облетели фотографии тринадцати колоритных пенсионерок в платках и с клетчатыми сумками, которые в аэропорту «Борисполь» стояли в очереди к стойке регистрации. В интернете шутили, якобы женщины благодаря «животворящему» безвизу летят то ли за рассадой для огорода, то ли за продуктами. Как оказалось, жительницы села Казацкое Черниговской области являются участницами фольклорного ансамбля, которых музыкант Бот Миклош пригласил выступить на фестивале в Венгрии . Загранпаспорта и полный набор документов им оплатила принимающая сторона, таким образом дамы на восьмом десятке впервые покинули пределы Украины, а по возвращении рассказали, что были приятно удивлены европейским гостеприимством.

Не все яркие моменты безвиза были столь безобидными. К примеру, в июне 2017-го во время осмотра пассажиров поезда Киев — Перемышль в Медыке внимание польских таможенников привлекла 50-летняя женщина, которая не хотела предоставлять чемодан для контроля, отодвинув застежку только на несколько сантиметров. Когда пограничники все же открыли чемодан, в нем находился 8-летний мальчик. Как выяснилось, это уже не первая попытка вывезти ребенка из Украины: несколькими днями ранее она пыталась пересечь польскую границу с ребенком, но получила отказ во въезде из-за отсутствия у мальчика биометрического паспорта.

Пассажиры этого же поезда зимой 2017 года несколько часов простояли на железнодорожной станции в Тернополе из-за гранаты, найденной в вагоне. Во время движения состава уборщик вышел в тамбур забирать пакет с мусором, однако тот показался ему неоправданно тяжелым. Заглянув внутрь, мужчина обнаружил взрывоопасную находку. На ближайшую станцию следования, которой оказался Тернополь, прибыли взрывотехники, которые установили, что в пакете находился пустотелый корпус гранаты РГД-5.

Другой безвизовый поезд Вена — Киев с первого же рейса запомнился украинским путешественникам своей невезучестью. Австрийский поезд с прицепленным вагоном «Укрзализныци» отправился с вокзала Вены. Буквально через 15 минут состав остановили из-за бушующего урагана, который оборвал провода. Со слов путешественников, пассажиров-европейцев из соседних трех вагонов забрали автобусом в 00:30, а вагон «Укрзализныци» отогнали на место отстоя, не обеспечив находящихся в нем пассажиров пищей. Примерно около 7:00 следующего дня состав тронулся якобы по маршруту, но украинский прицепной вагон не выдержал, у него загорелись колодки. Чуть позже поезд оттянули к депо, а пассажиров разместили в комнате отдыха на вокзале.

«Напряжение спало»

Безвиз застал многих врасплох. В том плане, что разговоры о нем велись настолько долго, что в реальность обещаний уже многие не верили, а потому биометрию делали лишь те, у кого заканчивался срок действия обычного загранпаспорта. Некоторые боялись ехать, мол, «А точно не высадят из поезда?», а в Сети гуляли шутки, что «Последний, кто уедет из Украины после безвиза, должен не забыть выключить свет в Чопе/ Борисполе ». Сервисы по изготовлению документов были завалены заявками: люди выстраивались в очереди с 6 утра, чтобы хотя бы подать документы, а «срочного» паспорта приходилось ждать по нескольку месяцев. Что, кстати, породило рынок спекулянтов, которые, имея связи в Госпогранслужбе, делали паспорт действительно срочно, но за сумму, в десять раз большую официальной. Сейчас ситуация выровнялась — подать документы на паспорт можно за полчаса, а документ выдают в течение месяца.

Киевлянку Александру Матвееву безвиз застал во время ночного перелета в Литву. «О, ребятушки, в Вильнюсе наших с биометрией так и ждут. Даже воздушные шары надули. Семью с тремя детьми шмонают уже 30 минут — показывают сколько денег наличными, проверяют баланс карты, звонят хозяевам квартиры, которую они сняли на airbnb. Нас же вообще абсолютно ничего не спросили, просто поставили штампы и все. Мы с визами, если что. Чем закончилось у ребят — не знаю, мы проскочили через другого пограничника. Мораль такова: будьте готовы, что вас спросят билеты, жилье и наличие средств! Это ваше время и ваши нервы. Или ничего не спросят, как меня», — написала она в ночь 12 июля 2017 года.

«Вести» связались с Александрой, чтобы узнать, изменилось ли ее отношение к безвизу за прошедший год. «Моя жизнь сильно изменилась — как раз приземлилась из очередного путешествия. За этот год мы очень активно путешествовали с дочкой по Европе: были во Франции, Бельгии, Литве, несколько раз в Польше, в Португалии, Испании, зимней Италии, Венгрии, Словении, Германии, Австрии и даже в Люксембурге! Могу сказать одно, что все начиналось натянуто: к нам присматривались, проверяли, уточняли нюансы на границах, но в последнее время напряжение значительно спало. Последние поездки показали, что отношение визовых офицеров не только смягчилось, они стали более приветливыми и даже шутят, расспрашивают, понравилась ли страна и вернемся ли вновь», — рассказала нам Александра.

Стоит отметить, что биометрический паспорт не является стопроцентной гарантией попадания в страны Шенгенского договора, собственно, как и открытая виза. Более того, новая биометрика никоим образом не освобождает от ответственности тех, кто нарушал миграционные нормы ЕС до того, со старыми документами.

Ольга Ващенко 29 июня 2017 года жаловалась, что сотрудники аэропорта «Борисполь» не вполне компетентны, они требовали у нее дополнительные документы, чтобы удостоверится в цели ее поездки, и едва не отказали ей в вылете. «Тест #безвиз начался неспокойно. На стойке чекина, голосом строгой училки с меня потребовали обратный билет, бронь жилья, страховку, выписку с карты или наличку. Вот так я чуть не стала одной из той небольшой кучки украинских граждан, которых не пустили в Европу без виз, а дали только понюхать стойку регистрации в аэропорту. Или все у нас такие предусмотрительные? В правилах четко и ясно написано — нужен только биометрический паспорт, — написала девушка на странице в Facebook.

»Вести» решили узнать, чем закончилась прошлогодняя история и изменилось ли отношение к Ольге в аэропортах и на паспортных контролях.

«Тогда меня спас мой старый паспорт с красивой визовой историей, поэтому на рейс таки я попала. Кардинально безвиз на мне не отразился: я и раньше часто ездила, но теперь эта процедура значительно упростилась», — рассказала Ольга.

А жительница Винницы Оксана Стогнийчук оказалась в числе тех, кто вынужден был из аэропорта возвращаться домой — через два месяца после вступления в силу безвизового режима ее отпуск в Испании так и не состоялся. «Планируя отдохнуть в Испании, я приобрела билет на самолет, однако зарегистрироваться на рейс не получилось. Причиной стало отсутствие обратного билета, хотя на следующий день Госпогранслужба и представители одной из украинских авиакомпаний заявили, что работники Ивано-Франковского аэропорта превысили служебные полномочия и не имели права меня не пускать. Поскольку меня не выпустили, то пришлось перенести свой отпуск и покупать автобусный тур, во время которого проблем на границе не возникло. В целом безвиз не изменил мою жизнь, а с тех пор я за границей не была», — сообщила «Вестям» Оксана.

Ирина Краско рассказала нам, что в первую очередь безвиз сыграл большую роль для ее родителей-пенсионеров.

«Я за границей и до этого бывала раз десять в году, но благодаря отсутствию раздражающей процедуры получения визы и угрозы отказа, я открыла Европу для мамы с папой. Поскольку пенсии в Украине небольшие, родители бы вряд ли могли продемонстрировать хорошую финансовую историю, они не путешествовали. В этом году мы побывали в Польше, Германии и Бельгии. На лето в планах — Италия», — поделилась впечатлениями Ирина.

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