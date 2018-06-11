Эрдоган предрек войну

Решение властей Австрии закрыть семь мечетей ведет к «войне между крестом и полумесяцем», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Власти Австрии объявили о намерении закрыть в стране семь мечетей и выслать десятки имамов, передает RT со ссылкой на Deutsche Welle.
Эрдоган заявил, что Австрия приняла «антиисламское» решение, Турция собирается в ответ принять меры.
«Эти действия, предпринятые австрийским канцлером, боюсь, ведут мир к войне между крестом и полумесяцем», — заявил турецкий лидер.
В 2017 году выборы выиграла консервативная Австрийская народная партия Себастьяна Курца, который известен резкой критикой правительства в связи с проблемой мигрантов.