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Эрдоган предрек войну
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Эрдоган предрек войну «между крестом и полумесяцем» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Решение властей Австрии закрыть семь мечетей ведет к «войне между крестом и полумесяцем», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Власти Австрии объявили о намерении закрыть в стране семь мечетей и выслать десятки имамов, передает RT со ссылкой на Deutsche Welle.
>> Австрия закрывает мечети и высылает имамов
Эрдоган заявил, что Австрия приняла «антиисламское» решение, Турция собирается в ответ принять меры.
«Эти действия, предпринятые австрийским канцлером, боюсь, ведут мир к войне между крестом и полумесяцем», — заявил турецкий лидер.
В 2017 году выборы выиграла консервативная Австрийская народная партия Себастьяна Курца, который известен резкой критикой правительства в связи с проблемой мигрантов.
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