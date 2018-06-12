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Трамп оценил встречу с Ким Чен Ыном
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Трамп дал характеристику своим отношениям с Ким Чен Ыном 

РИА Новости 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него "отличные отношения" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном сразу после окончания встречи двух лидеров в формате тет-а-тет.
Журналисты президентского пула Трампа услышали слова американского лидера о том, что у него с Ким Чен Ыном "отличные отношения", в тот момент, когда лидеры вышли с встречи один на один и шли по галерее отеля, где проходит встреча, на сессию в расширенном составе.
Трамп также сказал, что встреча с северокорейским лидером прошла "очень, очень хорошо".
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