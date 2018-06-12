Трамп оценил встречу с Ким Чен Ыном

Трамп дал характеристику своим отношениям с Ким Чен Ыном

Журналисты президентского пула Трампа услышали слова американского лидера о том, что у него с Ким Чен Ыном "отличные отношения", в тот момент, когда лидеры вышли с встречи один на один и шли по галерее отеля, где проходит встреча, на сессию в расширенном составе.

Трамп также сказал, что встреча с северокорейским лидером прошла "очень, очень хорошо".