Американский сенатор Грэм увидел в РФ «зло» СССР

Американский сенатор Грэм увидел в России «зло» СССР

Линдси Грэм. СССР уже не существует, но «зло, которое он воплощал, живет и здравствует» в нынешней России , заявил сенатор США

Грэм высказался против «расширения G7 до G8», заявив, что сейчас такой шаг был бы «ошибкой».

Он признал, что «приходится договариваться» с Москвой , так как российские силы присутствуют в Сирии , но Грэм «ни за что не согласился бы предоставлять» Москве «такую легитимность» — участие в G8.