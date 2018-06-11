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Американский сенатор Грэм увидел в РФ «зло» СССР
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Американский сенатор Грэм увидел в России «зло» СССР 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Ron Sachs/CNP/Global Look Press
СССР уже не существует, но «зло, которое он воплощал, живет и здравствует» в нынешней России, заявил сенатор США Линдси Грэм.
По его словам, глава российского государства Владимир Путин «не является другом» США, передает ТАСС со ссылкой на ABC.
Грэм высказался против «расширения G7 до G8», заявив, что сейчас такой шаг был бы «ошибкой».
Он признал, что «приходится договариваться» с Москвой, так как российские силы присутствуют в Сирии, но Грэм «ни за что не согласился бы предоставлять» Москве «такую легитимность» — участие в G8.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна вернуться в «большую восьмерку».
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