Президент США Дональд Трамп является "временным недоразумением". Такое мнение высказал в Twitter Джон Бреннан, занимавший пост главы ЦРУ при Бараке Обаме.
"Ваши выходки и плохо продуманная протекционистская политика вредят нашему международному положению и национальным интересам, — цитирует РИА Новости сообщение Бреннана. — Ваше мировоззрение не отражает американских идеалов. Друзьям и союзникам: не беспокойтесь, мистер Трамп — это "временное недоразумение". Америка, которой вы ее знали, вскоре вернется".
Высказывание экс-главы ЦРУ стало ответом на критику со стороны Трампа в адрес канадского премьера Джастина Трюдо, которого глава Белого дома назвал "нечестным" и "слабым".