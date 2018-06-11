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«Временное недоразумение»
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Экс-глава ЦРУ назвал Трампа «временным недоразумением» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп является "временным недоразумением". Такое мнение высказал в Twitter Джон Бреннан, занимавший пост главы ЦРУ при Бараке Обаме.
"Ваши выходки и плохо продуманная протекционистская политика вредят нашему международному положению и национальным интересам, — цитирует РИА Новости сообщение Бреннана. — Ваше мировоззрение не отражает американских идеалов. Друзьям и союзникам: не беспокойтесь, мистер Трамп — это "временное недоразумение". Америка, которой вы ее знали, вскоре вернется".
Высказывание экс-главы ЦРУ стало ответом на критику со стороны Трампа в адрес канадского премьера Джастина Трюдо, которого глава Белого дома назвал "нечестным" и "слабым".
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