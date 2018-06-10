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Трюдо «нанес США удар в спину»
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Советник Трампа заявил, что Трюдо своими комментариями после G7 «нанес США удар в спину» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо своими заявлениями по окончании саммита G7 "нанес удар в спину" США, из-за чего американский лидер Дональд Трамп отказался одобрять итоговое коммюнике. Об этом заявил в воскресенье глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу.
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В субботу Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не подписывать итоговое коммюнике канадского саммита Группы семи, в котором он принимал участие. В качестве обоснования своего решения он назвал "ложные заявления" Трюдо на его пресс-конференции по итогам саммита и тот факт, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не позволит помыкать собой".
"Он действительно нанес нам удар в спину", — сказал Кадлоу в интервью телеканалу CNN, говоря о канадском премьере. "Он оказал плохую услугу всей Группе семи", — утверждал советник президента США.
Кадлоу назвал заявления Трюдо на пресс-конференции "политическими трюком", направленным на внутреннюю аудиторию.
"Президент Трамп участвовал в процессе добросовестно", — сказал его советник, имея в виду переговоры на саммите G7.
"Затем он садится на самолет, улетает, и Трюдо начинает критиковать его на пресс-конференции, — отметил Кадлоу. — Извините, но это предательство. Это двойная игра".
В конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.
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