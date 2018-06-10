«Призываем Россию прекратить поддержку сирийского режима»

Минобороны Сергея Скрипаля. Лидеры стран G7 на саммите в канадской провинции Квебек приняли итоговое коммюнике, в котором призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение» и пригрозили новыми санкциями. Кроме того, «большая семерка» выразила поддержку Великобританию в обвинении Москвы в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ

Лидеры стран G7 на саммите в канадской провинции Квебек приняли итоговое коммюнике, в котором призвали Россию «прекратить дестабилизирующее поведение» и пригрозили новыми санкциями, передает РИА «Новости»

«Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима», — говорится в документе.

Также главы семи государств заявили о готовности «принять дополнительные ограничительные меры» против России. Кроме того, группа G7 выразила поддержку Великобритании в обвинении Москвы в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля, передает ФАН.

Тем не менее, лидеры «семерки» условились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов в тех случаях, когда «это будет происходить в интересах» стран G7.

Двумя днями ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8.

«Я направляюсь в Канаду на переговоры G7, которые в основном будут сфокусированы на долгое время остававшейся нечестной торговле в отношении США. Оттуда я поеду в Сингапур и на переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации. Не будем говорить о русской охоте на ведьм какое-то время», — написал он в твиттере.

В ответ на это председатель Евросовета Дональд Туск указал, что в настоящее время значительно важнее убедить партнеров в США в укреплении существующего формата, а не искать новый.

«У нас сейчас особенный и единый формат, уникальный в своем роде — G7», — подчеркнул европолитик.

Он добавил, что с Россией и другими партнерами будет сложно определить общие цели. В то же время министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что идея Трампа о возвращении России в G8 обсуждалась в двусторонних беседах во время саммита.

«Вопрос не поднимался за столом G7. Но Канада обсуждала эту тему с союзниками в ходе отдельных встреч», — сказала дипломат.

Она отметила, что канадские власти выступили против возвращения России в G8.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны-участницы G7 обсудят вопрос возвращения России к данному формату саммитов только после того, как будет достигнут «существенный прогресс» при решении проблем с Украиной

«Мы все согласны, что возвращение России к формату саммитов G7 не может произойти до существенного прогресса в отношении проблем с Украиной», — сказала немецкий лидер.

Она подчеркнула, что данную точку зрения разделяют все участвующие в переговорах страны. Тем не менее, на самом саммите в Канаде лидеры стран «Большой семерки» пришли к соглашению о создании механизма быстрого реагирования на деятельность «враждебных государств». Предложение было внесено премьер-министром Великобритании Терезой Мэй

«Выступая на саммите G7 в Квебеке, премьер-министр подчеркнула, что недавние события, в том числе бездумное использование компьютерного вируса NotPetya и покушение на убийство Скрипалей в Солбсери, продемонстрировали важность единого международного механизма, позволяющего послать четкий сигнал о том, что подобные действия враждебных государств никто не будет терпеть», — говорилось в сообщении офиса премьера.

В частности, пояснялось, что новый механизм предусматривает более широкий обмен разведывательной информацией между странами «семерки».

«Россия перестала входить в G8, G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем России в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует», — добавила Мэй.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также высказался против участия России в G7.

«Это не то, в чем мы в настоящий момент заинтересованы — возвращении России в этот формат», — сказал канадский лидер.

Россия перестала быть членом G8, когда лидеры стран, в итоге составивших «семерку», отказались приезжать на саммит в Сочи в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав России и провели собственную встречу в Брюсселе

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма заявил, что создание группы быстрого реагирования против России ни к чему не приведет, передает НСН.