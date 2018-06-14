Трамп рассказал, почему считает Крым российским

BuzzFeed: как Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский

Президент США Дональд Трамп рассказал лидерам стран G7 в ходе недавнего саммита в канадской провинции Квебек, что Крым является русским, потому что каждый, кто живет там, говорит по-русски. На том же саммите Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8, из которого была исключена как раз после вхождения Крыма в состав РФ.

Президент США Дональд Трамп рассказал лидерам стран G7 в ходе недавнего саммита в канадской провинции Квебек, что Крым является русским, потому что каждый, кто живет там, говорит по-русски. Об этом сообщает портал BuzzFeed News со ссылкой на двух дипломатических источников.

Трамп сделал это заявление в прошлую пятницу 8 июня на ужине с министрами иностранных дел стран «Большой семерки». По информации портала, источники передали эти слова главы Белого дома на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены говорить по этому вопросу.

Днем позднее глава Белого дома уже высказался о проблеме признания полуострова. Президент США также ответил на вопрос о том, должен ли Крым быть признан российским, одновременно раскритиковав своего предшественника, передает НСН.

«Вы должны спросить президента [Барака] Обаму, потому что он был тем, кто позволил отдать Крым. Обама может много чего говорить, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение», — сказал американский лидер.

На том же саммите Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8, но никто из коллег его не в этой точке зрения поддержал, передает ФАН.

«Россия перестала входить в G8, G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем России в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует», — так прокомментировала происходящее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В январе нынешнего года депутат Госдумы Наталья Поклонская , обсуждая американские санкции, пригласила Дональда Трампа посетить Крым.

«Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я в отличие от президента США приглашаю его в солнечный российский Крым», — заявила парламентарий.

Безопасность Трампа, по словам депутата, будет обеспечивать дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», расположенный на полуострове. Поклонская находится в американском «стоп-листе» с декабря 2014 года. Тогда она оказалась в санкционном списке вместе с остальными политическими деятелями Крыма, поддержавшими вхождение полуострова в состав РФ.

Трамп во время предвыборной президентской кампании в 2016 году заявлял, что «собирается рассмотреть» вопрос Крыма на переговорах с Россией. По данным «Газеты.Ru», в кругах, близких к Белому дому, существует мнение, что Вашингтон в определенном смысле может «закрыть глаза» на Крым, не признавая при этом его сегодняшний статус.

Прежняя администрация США не признавала референдум, в результате которого Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов Федерации. Украинские политики и представители крыла «ястребов» в составе американского сената в 2016 году опасались, что Трамп в рамках своей цели по улучшению отношений с Россией может пересмотреть позицию США по данному вопросу.

По словам эксперта, это станет возможным тогда, когда обе стороны поймут, что «российско-американские отношения» значат больше, чем проблема Крыма. Аналитик пояснял, что Россия должна проявить «креативность» в этом вопросе.

«Если бы я сидел в Кремле, я бы думал, как это легитимизировать в глазах всего мира. Возможно, это компенсация за потерю собственности украинской стороной. Возможно, креативный подход к использованию акватории Крыма с возможностью совместной добычи энергоресурсов. Возможно, проведение еще одного референдума, который может подтвердить первоначальный», — указывал специалист.