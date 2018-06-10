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Япония выразила протест планам России
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СМИ: Япония выразила сожаление в связи с прокладкой РФ оптической линии связи на Курилы 

ТАСС 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
МИД Японии выразил российской стороне сожаление в связи с началом работ по прокладке волоконно-оптической линии связи на Курилы. Об этом сообщает в воскресенье газета Sankei со ссылкой на правительственные источники.
По их данным, российские власти 5 июня уведомили японское Управление безопасности на море (УБМ), которое сочетает функции береговой охраны и спасательной службы, о том, что с 10 июня и по середину октября в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией волоконно-оптической связи. В ответ МИД Японии, как сообщается, довел до сведения российской стороны, что "осуществление такого крупномасштабного инфраструктурного проекта не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление".
В то же время УБМ сообщило действующим в регионе японским судам о начинающихся работах.
Госоператор "Ростелеком" планирует завершить прокладку подводной волоконно-оптической линии связи на Курилы к 2019 году. Об этом 15 января заявил президент компании Михаил Осеевский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Проект прокладки оптоволоконного кабеля позволит обеспечить высокоскоростным интернетом все население Курильских островов, создать дополнительные рабочие места и облегчить развитие территории. Предполагается, что там будет построена и введена в действие подводная линия по трассе Южно-Сахалинск (остров Сахалин) — Курильск (остров Итуруп) — Южно-Курильск (остров Кунашир) — Крабозаводское (остров Шикотан) с пропускной способностью 40 Гбит/сек.
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Комментарии61  Ещё 4 источника 
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