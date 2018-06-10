Япония выразила протест планам России

СМИ: Япония выразила сожаление в связи с прокладкой РФ оптической линии связи на Курилы

МИД Японии выразил российской стороне сожаление в связи с началом работ по прокладке волоконно-оптической линии связи на Курилы. Об этом сообщает в воскресенье газета Sankei со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, российские власти 5 июня уведомили японское Управление безопасности на море (УБМ), которое сочетает функции береговой охраны и спасательной службы, о том, что с 10 июня и по середину октября в южной части Охотского моря будут проводиться работы по соединению Сахалина и южной части Курил линией волоконно-оптической связи. В ответ МИД Японии, как сообщается, довел до сведения российской стороны, что "осуществление такого крупномасштабного инфраструктурного проекта не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление".

В то же время УБМ сообщило действующим в регионе японским судам о начинающихся работах.

Госоператор "Ростелеком" планирует завершить прокладку подводной волоконно-оптической линии связи на Курилы к 2019 году. Об этом 15 января заявил президент компании Михаил Осеевский на встрече с президентом России Владимиром Путиным