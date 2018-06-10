В Сербии хотят повторить украинский «автомайдан»

Минобороны Сербии заявило о повторе в стране украинского «автомайдана»

Сербии пытаются повторить украинский «автомайдан», заявил министр обороны Сербии Александар Вулин.

Так он прокомментировал протесты автомобилистов в ряде городов Сербии против высоких цен на горючее, передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.

Участников акции призывали одновременно остановить машины на дороге, а полиции говорить, что закончился бензин. В результате акций, в которых зачастую участвовало по шесть-восемь машин, было сильно затруднено или заблокировано движение пассажирского транспорта.

Вулин заявил, что в 2013 году «такая же акция проводилась на Украине » — «автомайдан» организовывал пробки на дорогах, действовал, «чтобы уничтожить страну и вызвать столкновения».

«По заданию западных разведывательных служб развалили целую страну», — сказал министр, отметив, что, «похоже, „автомайдан“ повторяется в Сербии».