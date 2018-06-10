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В Сербии хотят повторить украинский «автомайдан»
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Минобороны Сербии заявило о повторе в стране украинского «автомайдана» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Антон Антонов
В Сербии пытаются повторить украинский «автомайдан», заявил министр обороны Сербии Александар Вулин.
Так он прокомментировал протесты автомобилистов в ряде городов Сербии против высоких цен на горючее, передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Участников акции призывали одновременно остановить машины на дороге, а полиции говорить, что закончился бензин. В результате акций, в которых зачастую участвовало по шесть-восемь машин, было сильно затруднено или заблокировано движение пассажирского транспорта.
Вулин заявил, что в 2013 году «такая же акция проводилась на Украине» — «автомайдан» организовывал пробки на дорогах, действовал, «чтобы уничтожить страну и вызвать столкновения».
«По заданию западных разведывательных служб развалили целую страну», — сказал министр, отметив, что, «похоже, „автомайдан“ повторяется в Сербии».
По его мнению, есть люди, которые хотят «сделать с Сербией то, что когда-то сделали с Украиной». Министр подчеркнул, что президент Сербии Александр Вучич в отличие от украинского президента Виктора Януковича не позволит «дестабилизировать и разрушить» страну.
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