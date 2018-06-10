Главы G7 обвинили Россию в подрыве демократии

G7 попросила Россию перестать дестабилизировать мир и подрывать демократию

«Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима. [В случае невыполнения] мы готовы принять дополнительные ограничительные меры», — утверждается в документе.

Несмотря на это, «Семерка» договорилась продолжать сотрудничать с Россией, когда это совпадает с интересами стран Запада.

Также на саммите было решено создать структуру быстрого реагирования на действия России. «Недавние события, в том числе бездумное использование компьютерного вируса NotPetya и покушение на убийство Скрипалей в Солбсери, продемонстрировали важность единого международного механизма, позволяющего послать четкий сигнал о том, что подобные действия враждебных государств терпетьcя не будут», — говорится в документе.