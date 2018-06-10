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Главы G7 обвинили Россию в подрыве демократии
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G7 попросила Россию перестать дестабилизировать мир и подрывать демократию 

Lenta.ru 4 часа назад
Лидеры G7 пригрозили России новыми санкциями. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита, прошедшего в Канаде, сообщает РИА Новости.
«Мы призываем Россию прекратить свое дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима. [В случае невыполнения] мы готовы принять дополнительные ограничительные меры», — утверждается в документе.
Главы «Группы семи» также поддержали Великобританию в утверждении, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, «с высокой степенью вероятности» стоит Москва.
Несмотря на это, «Семерка» договорилась продолжать сотрудничать с Россией, когда это совпадает с интересами стран Запада.
Также на саммите было решено создать структуру быстрого реагирования на действия России. «Недавние события, в том числе бездумное использование компьютерного вируса NotPetya и покушение на убийство Скрипалей в Солбсери, продемонстрировали важность единого международного механизма, позволяющего послать четкий сигнал о том, что подобные действия враждебных государств терпетьcя не будут», — говорится в документе.
Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после присоединения Крыма к России. Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите «восьмерки», который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе прошла встреча «семерки» — G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада). В саммите также принимают участие представители Евросоюза (председатели Совета ЕС и Еврокомиссии).
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Комментарии81  Ещё 2 источника 
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