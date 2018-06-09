Умерла первая «девушка Бонда» 

На 91-м году жизни скончалась актриса Юнис Гейсон. Она сыграла девушку Джеймса Бонда в первом фильме из серии картин про при британского суперагента, который вышел на экраны в 1962 году.
BREAKING The first ever Bond girl, Eunice Gayson, has died aged 90 https://t.co/QFtN0BIE4m pic.twitter.com/mPgJOYcM0o— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) 9 июня 2018 г.
Гейсон сыграла Сильвию Тренч, которую Бонд встречает в казино. Изначально эту героиню придумали как сквозного персонажа, однако Тренч позднее появилась в другой части «бондианы» — «Из России с любовью», которая была снята в 1963 году. Сильвия Тренч стала единственной, кто появился сразу в двух сериях эпопеи.