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Умерла первая «девушка Бонда»
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Умерла первая «девушка Бонда» 

News.ru 1 час назад
Фото: кадр из фильма
На 91-м году жизни скончалась актриса Юнис Гейсон. Она сыграла девушку Джеймса Бонда в первом фильме из серии картин про при британского суперагента, который вышел на экраны в 1962 году.
Гейсон сыграла Сильвию Тренч, которую Бонд встречает в казино. Изначально эту героиню придумали как сквозного персонажа, однако Тренч позднее появилась в другой части «бондианы» — «Из России с любовью», которая была снята в 1963 году. Сильвия Тренч стала единственной, кто появился сразу в двух сериях эпопеи.
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