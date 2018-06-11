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На Украине решили запретить слово «родители»
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На Украине решили запретить слово «родители» 

Lenta.ru
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Министерство образования и науки Украины выступило с инициативой заменить слово «родители» в школьных учебниках на «родные». Об этом говорится в сообщении ведомства.
По данным антидискриминационной экспертизы, дети не могут найти в учебниках ни отражения себя, ни своих родных, ни особых обстоятельств, в которых они живут. В министерстве объяснили свое решение тем, что 40 процентов от общего числа школьников на Украине живут в неполных семьях.
По мнению экспертов, задачи, в которых упоминается слово «родители», указывают на ограниченные возможности детей и заставляют их чувствовать себя неполноценными. Министерство также обратило внимание на иллюстрации в учебниках, где изображены полные семьи.
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