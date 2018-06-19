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США остановили подготовку военных учений с Южной Кореей
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США приостановили подготовку военных учений с Южной Кореей 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: Lee Sang-Ho Xinhua / Globallookpress
По словам представителя Пентагона Даны Уайт, такое решение было принято в соответствии с обещанием американского президента Дональда Трампа.
Запланированные на август учения США с Южной Кореей приостановлены. Об этом сообщила представитель оборонного ведомства США Дана Уайт.
Она подчеркнула, что в настоящее время обе стороны работают над «дополнительными действиями», однако по другим учениям, которые должны пройти позднее, решений пока не принято.
«В соответствии с обещанием президента Трампа и совместно с нашим союзником Южной Кореей военные Соединенных Штатов приостановили все планирование оборонительных учений в августе», — сообщила она.
По словам Уайт, на этой неделе должна состояться встреча министра обороны, государственного секретаря и советника по национальной безопасности относительно этого вопроса.
«Никакого влияния на учения в районе Тихого океана за пределами Корейского полуострова это не имеет», — цитирует ее слова РИА Новости.
Ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе пресс-концеренции по итогам состоявшегося накануне четвертого межкорейского саммита заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын не доверяет обещаниям США завершить вражду и предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в случае полного ядерного разоружения.
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