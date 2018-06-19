США остановили подготовку военных учений с Южной Кореей

США приостановили подготовку военных учений с Южной Кореей

По словам представителя Пентагона Даны Уайт, такое решение было принято в соответствии с обещанием американского президента Дональда Трампа

Запланированные на август учения США Южной Кореей приостановлены. Об этом сообщила представитель оборонного ведомства США Дана Уайт.

Она подчеркнула, что в настоящее время обе стороны работают над «дополнительными действиями», однако по другим учениям, которые должны пройти позднее, решений пока не принято.

«В соответствии с обещанием президента Трампа и совместно с нашим союзником Южной Кореей военные Соединенных Штатов приостановили все планирование оборонительных учений в августе», — сообщила она.

По словам Уайт, на этой неделе должна состояться встреча министра обороны, государственного секретаря и советника по национальной безопасности относительно этого вопроса.

«Никакого влияния на учения в районе Тихого океана за пределами Корейского полуострова это не имеет», — цитирует ее слова РИА Новости.