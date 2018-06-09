Трамп пригласил Россию управлять миром

Пока председатель КНР Си Цзиньпин не скупился на возвышенные эпитеты в адрес Владимира Путина на Востоке, на Западе задумались о роли России и позвали вернуться в «Большую восьмёрку». Кремль ранее прямо давал понять, что время ушло, но в новых условиях может дипломатично изменить своё решение.

В этой обстановке американский лидер предложил вернуть в «клуб избранных» Россию, причём нашёл для этого весьма примечательные аргументы.

«Нравится ли вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И из G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России возможность вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров», — заявил Трамп.

Идею президента США поддержал недавно назначенный премьером Италии Джузеппе Конте, предложенный на эту должность правыми популистами.

«Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого», — написал Конте в Twitter.

Журналистам премьер Италии заявил, что даже рассматривает возможность наложения вето на продление антироссийских санкций. В конце июня Совет ЕС должен рассмотреть этот вопрос, для продления ограничений требуется консенсус всех членов Евросоюза

Станут ли обещания снять санкции и предложение Трампа совместно с Западом управлять миром привлекательными для Кремля? 4 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что G8 потеряла актуальность для Москвы

«В изменяющейся политической и экономической обстановке стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как «Большая двадцатка», где Россия принимает активное участие», — пояснил он.

О том, что не только Запад зовёт РФ отвечать за судьбу планеты, свидетельствует государственный визит Путина в Китай. Российского президента председатель КНР Си Цзиньпин встречал под мелодию «Катюши», которую старательно выводил военный оркестр. Путин стал первым человеком на планете, кому была вручена высшая награда Поднебесной — орден Дружбы Китайской Народной Республики.

«Вручение президенту Путину этого ордена является вручением впервые после создания в Китае системы награждения за государственные заслуги. Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг», — заявил во время торжественной церемонии Си Цзиньпин.

Напомним, в конституции КНР сказано, что Китай строит «сообщество единой судьбы человечества».

Сейчас трудно назвать ШОС структурой, которая решает конкретные мировые проблемы, но в последние годы она сильно изменила свой формат, превратившись из механизма сотрудничества исключительно в сфере безопасности в площадку для обсуждения различных вопросов, в первую очередь в интересах Китая. Можно предположить, что сейчас перед Москвой стоит нелёгкий выбор: польстится на возможность возвращения в раздираемый противоречиями элитный клуб Запада или продолжать слушать хвалебные оды, раздающиеся с Востока.