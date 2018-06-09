Трамп пригласил Россию управлять миром 

Пока председатель КНР Си Цзиньпин не скупился на возвышенные эпитеты в адрес Владимира Путина на Востоке, на Западе задумались о роли России и позвали вернуться в «Большую восьмёрку». Кремль ранее прямо давал понять, что время ушло, но в новых условиях может дипломатично изменить своё решение.
Саммит лидеров стран G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) в канадском городе Ла-Мальбе проходит крайне напряжённо из-за последних решений США ввести пошлины на европейские товары и выйти из ядерной сделки с Ираном. News.ru рассказывал, как, собираясь на саммит, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон готовились противостоять Дональду Трампу. Чтобы сократить к минимуму пребывание в неприятной атмосфере, Трамп решил досрочно покинуть саммит.
В этой обстановке американский лидер предложил вернуть в «клуб избранных» Россию, причём нашёл для этого весьма примечательные аргументы.
«Нравится ли вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И из G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России возможность вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров», — заявил Трамп.
Идею президента США поддержал недавно назначенный премьером Италии Джузеппе Конте, предложенный на эту должность правыми популистами.
«Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого», — написал Конте в Twitter.
Журналистам премьер Италии заявил, что даже рассматривает возможность наложения вето на продление антироссийских санкций. В конце июня Совет ЕС должен рассмотреть этот вопрос, для продления ограничений требуется консенсус всех членов Евросоюза.
Станут ли обещания снять санкции и предложение Трампа совместно с Западом управлять миром привлекательными для Кремля? 4 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что G8 потеряла актуальность для Москвы.
«В изменяющейся политической и экономической обстановке стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как «Большая двадцатка», где Россия принимает активное участие», — пояснил он.
О том, что не только Запад зовёт РФ отвечать за судьбу планеты, свидетельствует государственный визит Путина в Китай. Российского президента председатель КНР Си Цзиньпин встречал под мелодию «Катюши», которую старательно выводил военный оркестр. Путин стал первым человеком на планете, кому была вручена высшая награда Поднебесной — орден Дружбы Китайской Народной Республики.
«Вручение президенту Путину этого ордена является вручением впервые после создания в Китае системы награждения за государственные заслуги. Президент Путин для меня самый хороший и близкий друг», — заявил во время торжественной церемонии Си Цзиньпин.
Напомним, в конституции КНР сказано, что Китай строит «сообщество единой судьбы человечества».
Во время визита Путина между Россией и Китаем подписаны новые договоры о сотрудничестве в различных сферах — от культурного обмена и торговли до освоения космоса. Не менее масштабные соглашения должны быть подписаны 9 июня в Циндао, где должен пройти саммит лидеров Шанхайской организации сотрудничества. В ШОС помимо России и Китая входят Индия, Пакистан, Иран, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, а Афганистан, Монголия и Белоруссия имеют статус наблюдателей. На сегодняшний день ШОС самая крупная международная организация по региональному сотрудничеству как по населению, так и по территории.
Сейчас трудно назвать ШОС структурой, которая решает конкретные мировые проблемы, но в последние годы она сильно изменила свой формат, превратившись из механизма сотрудничества исключительно в сфере безопасности в площадку для обсуждения различных вопросов, в первую очередь в интересах Китая. Можно предположить, что сейчас перед Москвой стоит нелёгкий выбор: польстится на возможность возвращения в раздираемый противоречиями элитный клуб Запада или продолжать слушать хвалебные оды, раздающиеся с Востока.