Украину призвали прекратить угрозы журналистам

ЕФЖ призвала Украину прекратить преследования журналистов

Руководящий комитет Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) принял по итогам съезда организации в Лиссабоне резолюцию, выразив обеспокоенность в связи с угрозами работникам СМИ на Украине

"Ежегодный съезд ЕФЖ осуждает растущее вербальное насилие, в том числе в интернете, в отношении журналистов в Украине … Поручает руководящему комитету оказать всестороннюю поддержку украинским коллегам, своему филиалу, Национальному союзу журналистов Украины, а также решительно осудить кампанию запугивания со стороны украинских должностных лиц и призвать украинские власти положить конец любым актам преследования журналистов и представителей журналистских организаций", — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что "дезинформационная операция" вокруг постановочного убийства Аркадия Бабченко , организованная украинскими властями, "серьезно влияет на доверие к журналистам тем фактом, что общественное мнение намеренно вводится в заблуждение пропагандистской операцией".

"Ежегодный съезд получает управляющему комитету запросить возобновление "красной линии" Европейской и Международной федерации журналистов в случае чрезвычайной ситуации, а также обратиться к обоим правительствам России и Украины с просьбой защитить журналистов, освещающих регион, освободить журналистов, которые находятся в тюрьмах или подвергаются судебному преследованию", — отмечается в документе.

Принять срочную резолюцию в связи с угрозами в адрес журналистов на Украине ранее поручили членам руководящего комитета участники ежегодного заседания.

"Убийство" Бабченко

На прошлой неделе МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Эту информацию прокомментировали все ведущие государственные ведомства страны, в том числе МИД

В среду СБУ опровергла эти сведения. Ее руководитель Василий Грицак заявил, что слухи об убийстве распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ Европарламенте , Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".

Дело Вышинского

Власти Украины начали уголовное преследование руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.