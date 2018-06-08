Премьер Италии поддержал инициативу Трампа

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что Россия должна вернуться в G8.
Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ— GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 июня 2018 г.
«Я согласен с президентом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого», — написал он в Twitter.
Ранее президент США подчеркнул, что Россия должна присутствовать на саммите G7.
6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что пока возвращение российской стороны к G7 невозможно.