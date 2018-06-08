Ещё
Премьер Италии поддержал инициативу Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Италии поддержал предложение Трампа вернуть Россию в G8 

RT на русском 7 часов назад
Фото: Джузеппе Конте © Alessandro Bianchi / Reuters
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что Россия должна вернуться в G8.
«Я согласен с президентом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого», — написал он в Twitter.
Ранее президент США подчеркнул, что Россия должна присутствовать на саммите G7.
6 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что пока возвращение российской стороны к G7 невозможно.
RT на русском: последние новости
Порошенко считает, что строительство «Северного потока — 2» можно остановить Трамп прокомментировал возможность помилования самого себя Молдавский телеканал оштрафовали за показ парада Победы в Москве
Комментарии2  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Игоря Ляха63
Цены на бензин рухнули после слов Путина805
В Турции погибли два туриста из РФ30
Озвучены намерения лидеров G7 в отношении России354
Россиянам некуда девать деньги233
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
00:29
Огромная обезьяна атаковала экскаватор
Происшествия
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
09:59
Умер Игорь Лях
Шоу-бизнес Общество
00:36
Машков «кинул» 110 школьников
Общество
00:28
НЛО порхал возле военной базы
Происшествия
04:06
Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж
Общество
00:24
Россиян «травят» треской
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение