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Ведущий CNN покончил с собой
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Ведущий CNN покончил с собой 

Газета.Ru 1 час назад
Писатель, шеф-повар и телеведущий Энтони Бурден покончил с собой, сообщает CNN.
Бурдену был 61 год. В официальном сообщении телеканал отмечает его любовь к приключениям, друзьям, хорошей еде и выпивке и историям. "Его таланты не переставали восхищать нас, его будет очень не хватать", — говорится в открытом письме канала.
Бурден скончался во Франции, куда прилетел на съемки своего кулинарного шоу Parts Unknown. Его близкий друг Эрик Рипер, французский шеф-повар, нашел Бурдена без сознания в номере отеля.
Над шоу Parts Unknown о еде и путешествиях Энтони Бурден работал с 2013 года, программа получила немало наград. Также он нередко выступал за права национальных меньшинств и работников общепита.
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