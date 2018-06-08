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Молдавский телеканал поплатился за показ парада Победы
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Молдавский телеканал оштрафовали за показ парада Победы в Москве 

RT на русском 2 часа назад
Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии оштрафовал телеканал «РТР-Молдова» за трансляцию парада Победы в Москве 9 мая.
Как передаёт ТАСС, каналу выписан штраф в размере 85 тыс. леев (около $5 тыс.).
При вынесении решения КСТР сослался на закон «о борьбе с иностранной пропагандой». Он запрещает трансляцию программ с военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Гендиректор телеканала Евгений Сергеев сообщил агентству о намерении опротестовать данное решение в суде.
В апреле молдавский телеканал Prime оштрафовали за трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
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