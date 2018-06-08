«Его не будет»: Порошенко не верит в «Северный поток-2»

Порошенко усомнился в реализации «Северного потока-2»

"Я считаю, что "Северный поток-2" не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому, что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить", — заявил Порошенко на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Также он назвал проект "политиканским" и сказал, что он "не имеет никакой экономической составляющей".

Глава государства добавил, что убытки Украины в случае его реализации составят около трех миллиардов долларов. Примерно эту сумму, по его словам, Украина тратит на оборону.

"Вам понятно, зачем он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы Украину оставить без денег на финансирование обороны", — сказал украинский президент.