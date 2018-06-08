«Его не будет»: Порошенко не верит в «Северный поток-2»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект "Северный поток-2" не будет реализован, сообщает издание "Гордон".
"Я считаю, что "Северный поток-2" не сильно повлияет на украинскую экономику. Потому, что его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить", — заявил Порошенко на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Также он назвал проект "политиканским" и сказал, что он "не имеет никакой экономической составляющей".
Глава государства добавил, что убытки Украины в случае его реализации составят около трех миллиардов долларов. Примерно эту сумму, по его словам, Украина тратит на оборону.
"Вам понятно, зачем он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы Украину оставить без денег на финансирование обороны", — сказал украинский президент.
Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров голубого топлива в год от побережья в России через Балтийское море до Германии. Против его реализации выступают Украина, которая не хочет потерять доходы от транзита российского газа в Европу, и США, вынашивающие планы по экспорту сжиженного газа. Руководство Латвии, Литвы и Польши неоднократно называло проект "политическим". Россия неоднократно призывала относиться к проекту исключительно как к экономическому.