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Австрия закрывает мечети и высылает имамов
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Австрия закрывает мечети и высылает имамов 

News.ru 9 часов назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mahmoud Ajour
Власти пошли на такие меры, чтобы избежать радикализации общества
По результатам проведённой проверки, Австрия намерена закрыть семь мечетей, нарушающих закон об исламе, а также выдворить из страны 60 имамов, которые получают финансирование из-за границы. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.
По словам чиновника, в Австрии не должно быть ислама в политике, а также радикализации убеждений граждан, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
Австрийский закон об исламе гласит, что дети, исповедующие ислам, могут участвовать только религиозных праздниках и получать образование по священным текстам. Тем не менее, в этом году в мечети Турецко-исламского союза Австрии во время утренника дети в форме солдат Первой мировой войны участвовали в реконструкции одного из сражений.
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