Австрия закрывает мечети и высылает имамов

Власти пошли на такие меры, чтобы избежать радикализации общества

По результатам проведённой проверки, Австрия намерена закрыть семь мечетей, нарушающих закон об исламе, а также выдворить из страны 60 имамов, которые получают финансирование из-за границы. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По словам чиновника, в Австрии не должно быть ислама в политике, а также радикализации убеждений граждан, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Австрийский закон об исламе гласит, что дети, исповедующие ислам, могут участвовать только религиозных праздниках и получать образование по священным текстам. Тем не менее, в этом году в мечети Турецко-исламского союза Австрии во время утренника дети в форме солдат Первой мировой войны участвовали в реконструкции одного из сражений.