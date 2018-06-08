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Как Запад воспринял «прямую линию»
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Как Запад воспринял «прямую линию» 

Газета.Ru 2 часа назад
За ходом «Прямой линии с Владимиром Путиным» следили не только в России, но и зарубежные журналисты — в преддверии чемпионата мира по футболу в странах Запада снова активно обсуждается внешняя политика нашей страны, а также внутренние проблемы, поднятые в своих вопросах россиянами. Как мировые СМИ отреагировали на выступление российского президента — в материале «Газеты.Ru».
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Несмотря на то, что президент России Владимир Путин давно общается с гражданами посредством «прямой линии», американские СМИ объясняют его смысл для тех, кто о нем не слышал.
«Это причудливое сочетание новостного интервью и ток-шоу. Событие, которое позволяет Кремлю коснуться вопросов национального значения, от экономики до отношений с Соединенными Штатами», — пишет в своей статье ABC.
Телеканал также отмечает, что большая часть «прямой линии» посвящена «решению проблем обычных россиян».
«Любая личная проблема, поднятая на шоу, обычно быстро решается, так как местные чиновники стремятся угодить», — считает ABC.
В свою очередь, радиостанция «Немецкая волна» подозревает, что большая часть «прямой линии» является постановкой, а вопросы заранее известны «хозяину Кремля». Тем не менее, отмечается в статье, «вопросы позволяют сделать выводы о проблемах российских граждан, а также о настроениях их президента».
«Шоу, пожалуй, лучше всего известно тем, что дает Путину возможность сыграть роль — что-то между Зубной феей и Энн Лэндерс (автор колонок полезных советов — «Газета.Ru»), [президент] дает советы мудреца и почти волшебно решая проблемы великие и (в основном) малые», — пишет LA Times.
«Телевизионная головомойка от Путина как правило может инициировать деятельность даже самой неразрешимой бюрократии. В последние годы региональные чиновники начали действовать, чтобы решать проблемы до того, как разговор даже закончится, опасаясь за безопасность своей работы», — отмечает британское издание The Telegraph.
Швейцарское издание swissinfo.ch напоминает, что «прямая линия» проводится незадолго до мундиаля:
«За неделю до старта чемпионата мира по футболу Путин организовал свою ежегодную «горячую линию», прямую трансляцию, в ходе которой он много часов живет ежедневными заботами о населении, выражает протест ответственным за регионы…».
В большинстве материалов западных СМИ отмечается, что во время «прямой линии» были подняты такие темы, как ситуации в Сирии и на Украине, проблемы экономики и отношение президента к криптовалюте.
Британская Independent, в свою очередь, пишет, что Путин был «настроен весьма боевито», когда предупреждал об опасности перспективы Третьей мировой войны.
Тему противостояния России и Запада вынес в заголовок и американский общественный телеканал PBS «Владимир Путин: Запад ошибочно видит в России угрозу». Эту мысль Путина доносит до читателей и болгарское экономическое издание Economic.bg.
Германское издание Die Welt указывает на международный фон в момент разговора Путина с россиянами. «Президент России говорил в тот момент, когда министры обороны НАТО встретились в Брюсселе, чтобы решить вопрос о необходимости большего количества войск для защиты стран Балтии». При этом издание отметило, что Путин был настроен достаточно «умерено», когда говорил о Западе.
При этом многие западные СМИ оценивали выступление Путина довольно критично. «Владимир Путин пытался убедить россиян в том, что „мы движемся в правильном направлении“, даже когда экономика борется с рецессией, используя свое ежегодное шоу с гражданами, чтобы обещать срочные шаги по болезненным проблемам — таким, как рост цен на бензин», — пишет Bloomberg.
Радиостанция «Свобода» считает, что «прямая линия» вызвала «больше вопросов, чем ответов». The Guardian утверждает, что президент якобы высказался «против» движения #MeToo, созданное в поддержку женщин, пострадавших от насилия.
«Владимир Путин выступил против движения #MeToo, которое потрясло мощные институты по всему миру, раскрывшее систему сексуальных домогательств и нападений, но пока не сумевшее закрепиться в России», — сообщило издание.
Напомним, что Путин отметил, что для разрешения таких вопросов существует суд.
«Сейчас развертываются целые процессы в некоторых западных странах, в Голливуде, поднимают проблемы, как они утверждают, десяти, двадцати, тридцатилетней давности. Я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи в какую-то кампанию», — подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос.
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